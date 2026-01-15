search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:44
Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

Δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία των ψυχαγωγικών εκπομπών που βρέθηκαν στο θέατρο Μουσούρη με αφορμή την κοπή πίτας της παράστασης «Η Συνάντηση» έκανε ο Γιώργος Κιμούλης.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στάθηκε στον ρόλο της τύχης στην καριέρα ενός ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος οφείλει πολλά σε αυτήν στην πορεία του, ενώ τόνισε ότι η ζωή περιλαμβάνει τόσο ευτυχισμένες όσο και δυστυχισμένες στιγμές, οπότε αυτό που έχει σημασία είναι να ζούμε στο έπακρο καθεμιά από αυτές.

«Η τύχη είναι ένα από τα τρία βασικά πράγματα, πρώτα απ’ όλα στην ίδια την καριέρα του ηθοποιού. Εγώ τη βίωσα πολύ και της οφείλω και πολλά. Σ’ αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε να είμαστε δυστυχισμένοι. Έχουμε έρθει να ζήσουμε. Και μέσα στη ζωή υπάρχουν και οι ευτυχισμένες στιγμές και οι δυστυχισμένες στιγμές» τόνισε.

