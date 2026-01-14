search
LIFESTYLE

14.01.2026 16:07

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: «Τη Θεοπούλα ήθελα να κάνω, όχι τη Ζουμπουλία – Με πέντε ατάκες μέσα στο επεισόδιο, το ίδιο γκελ»

Αποκαλυπτική ήταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον ρόλο της στο Πάρα Πέντε, καθώς όπως δήλωσε, όταν συζητούσε για το σίριαλ ήθελε να παίξει τη Θεοπούλα, διότι είχε λιγότερα γυρίσματα και ατάκες, αλλά έκανε τον ίδιο ντόρο.


Μιλώντας στο podcast Rainbow Mermaids,  απόσπασμα  του οποίου προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, η ηθοποιός αναγνώρισε ότι παρόλο που δεν ήταν η αρχική της επιθυμία να παίξει τη Ζουμπουλία, τελικά της άλλαξε τη ζωή.

«Δεν ήθελα να κάνω τη Ζουμπουλία. Ήθελα να κάνω τη Θεοπούλα. Χαζή είμαι; Με πέντε ατάκες μέσα στο επεισόδιο, το ίδιο γκελ; Είχε ένα γύρισμα τον μήνα και είχα 35. Το είδα το θέμα. Τους έλεγα ότι θα βάλω λευκά μαλλιά. Μου έλεγαν “Τι βλακείες λες; Για τη Ζουμπουλία σε θέλουμε”. Τους λέω “Θα κάνω τη βλάχα; Δεν ξέρω να την κάνω”. Η Ζουμπουλία όμως μου άλλαξε τη ζωή. Την αγαπάω, είναι δικιά μου, είναι εγώ έτσι κι αλλιώς. Και ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ευφυέστατος πραγματικά, είχε αυτό το μαγικό χάρισμα που δεν φαίνεται, δεν μπορείς να το καταλάβεις, που σε παρακολουθεί και σε “ρουφάει”. Είχε γράψει τα πρώτα επεισόδια με κάποια σκέψη, αλλά μετά το τρίτο επεισόδιο μας είχε αντιγράψει και πια και η Σμαράγδα Καρύδη έκανε πολλά πράγματα που ήταν δικά της και εγώ ήμουν πια εγώ».

