search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 22:34
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 21:13

«Παρά Πέντε»: Λίγες ώρες πριν την προβολή του πολυαναμενόμενου reunion, η αγαπημένη παρέα ποζάρει ξανά μαζί 

22.12.2025 21:13
para-pente

Λίγες ώρες πριν την προβολή του πολυαναμενόμενου reunion – που έρχεται στις οθόνες μας την Τρίτη, 23/12, στις 21:00, από τη συχνότητα του Mega -, και 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς, οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε» αναβίωσαν ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τους πέντε ήρωες. 

Στη φωτογραφία που «ανέβηκε» στο Instagram, σε λογαριασμό αφιερωμένο στα 20 χρόνια της σειράς, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη ποζάρουν στον καναπέ του σαλονιού στο σπίτι της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου», έχοντας υιοθετήσει και πάλι την εικόνα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο καθένας τους στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά. 

«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. Είκοσι χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ», αναφέρεται στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης, η οποία απέσπασε περισσότερα από 17 χιλιάδες likes μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξαναπήγε στον Κωνσταντίνο Αργυρό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες – Μαζί με τον γιο της (Photos)

Στέφανος Παπαδόπουλος: Απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν, μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ σε ρομαντική βόλτα στη Νέα Υόρκη (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ISAP NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια

stratos oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος και παράνοια στην Ευρώπη: Το «σχέδιο ετοιμότητας» για τον όλεθρο – Πώς ενισχύει στρατό και εφεδρείες

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Μοσχάτο: «Ο νόμος ισχύει για εμάς αλλά όχι για αυτούς, είτε πρόκειται για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

carabinieri
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε 15χρονο – Τον ανάγκασαν να γδυθεί και επιχείρησαν να τον ληστέψουν

tilemarathonios-ant1
MEDIA

ΑΝΤ1: Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ είχαν συγκεντρωθεί έως τις 21.00 στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 22:31
ISAP NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια

stratos oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος και παράνοια στην Ευρώπη: Το «σχέδιο ετοιμότητας» για τον όλεθρο – Πώς ενισχύει στρατό και εφεδρείες

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Μοσχάτο: «Ο νόμος ισχύει για εμάς αλλά όχι για αυτούς, είτε πρόκειται για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

1 / 3