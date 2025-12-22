«Παρά Πέντε»: Λίγες ώρες πριν την προβολή του πολυαναμενόμενου reunion, η αγαπημένη παρέα ποζάρει ξανά μαζί 

Λίγες ώρες πριν την προβολή του πολυαναμενόμενου reunion – που έρχεται στις οθόνες μας την Τρίτη, 23/12, στις 21:00, από τη συχνότητα του Mega -, και 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς, οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε» αναβίωσαν ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τους πέντε ήρωες.

Στη φωτογραφία που «ανέβηκε» στο Instagram, σε λογαριασμό αφιερωμένο στα 20 χρόνια της σειράς, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη ποζάρουν στον καναπέ του σαλονιού στο σπίτι της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου», έχοντας υιοθετήσει και πάλι την εικόνα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο καθένας τους στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. Είκοσι χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ», αναφέρεται στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης, η οποία απέσπασε περισσότερα από 17 χιλιάδες likes μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.

