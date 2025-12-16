search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 16:01
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 13:26

Mega: Επτά και σήμερα για τη… δευτέρα παρουσία του «Στο Παρά 5», 20 χρόνια μετά (video)

16.12.2025 13:26
parapente_mega_new

Στις 21:00 της ερχόμενης Τρίτης (23/12) θα μεταδοθεί το πολυαναμενόμενο επετειακό, ειδικής παραγωγής, επεισόδιο- reunion της σειράς «Στο Παρά 5 – 20 χρόνια μετά».

Το Mega επικοινωνεί το εορταστικό πολυμορφικό πρόγραμμα με ένα φρέσκο τρέιλερ στο οποίο αποκαλύπτονται στιγμιότυπα από τις νέες, ολόφρεσκες σκηνές που αναμένεται να δούμε στο περίφημο reunion «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά».

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου.

Η πεντάδα του «Στο Παρά 5» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του Mega, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που συνεχίζουν να προσφέρουν χαμόγελα 20 χρόνια τώρα. Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι, υπογραμμίζει ο σταθμός,  ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. «Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της σειράς».

Διαβάστε επίσης:

«Buongiorno»: Χαμός με Ουγγαρέζο-Ζαρίφη στον αέρα – «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε» (Video)

ΕΡΤ: Μέσα στην εορταστική περίοδο θα εντάξει την υπερπαραγωγή-μίνι σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα» (videos)

ANT1: Προγραμματίζει ριάλιτι πολεμικών τεχνών με αέρα «Survivor» στο ΑΝΤ1+… για αρχή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

aigio-mpokser-34345
ΕΛΛΑΔΑ

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο του Αιγίου

euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

axtsioglou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχτσιόγλου σε κυβέρνηση: Αφήστε την άνεση με τον πόλεμο, δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο

xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:54
krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

aigio-mpokser-34345
ΕΛΛΑΔΑ

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο του Αιγίου

euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

1 / 3