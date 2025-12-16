Mega: Επτά και σήμερα για τη… δευτέρα παρουσία του «Στο Παρά 5», 20 χρόνια μετά (video)

Στις 21:00 της ερχόμενης Τρίτης (23/12) θα μεταδοθεί το πολυαναμενόμενο επετειακό, ειδικής παραγωγής, επεισόδιο- reunion της σειράς «Στο Παρά 5 – 20 χρόνια μετά».

Το Mega επικοινωνεί το εορταστικό πολυμορφικό πρόγραμμα με ένα φρέσκο τρέιλερ στο οποίο αποκαλύπτονται στιγμιότυπα από τις νέες, ολόφρεσκες σκηνές που αναμένεται να δούμε στο περίφημο reunion «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά».

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου.

Η πεντάδα του «Στο Παρά 5» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του Mega, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που συνεχίζουν να προσφέρουν χαμόγελα 20 χρόνια τώρα. Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι, υπογραμμίζει ο σταθμός, ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. «Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της σειράς».

