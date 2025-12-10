Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» – Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Για την επιστροφή του «Παρά Πέντε» με ένα επετειακό επεισόδιο μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για το μεγάλο comeback της σειράς.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», η ηθοποιός εξήγησε -μεταξύ άλλων- τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να μιλά για τον Θοδωρή Αθερίδη και τη σχέση τους, ενώ αναφερόμενη στον πατέρα της, υπογράμμισε ότι δεν αναγνωρίστηκε το ταλέντο του.

«Πιστεύω ότι το ταλέντο του ως ηθοποιός ήταν μεγαλύτερο από αυτό που φάνηκε. Δεν είχε τον χαρακτήρα για να το κάνει. Οι καριέρες στήνονται και λόγω χαρακτήρα. Δεν χτύπαγε πόρτες, δεν έπαιρνε τηλέφωνα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει πολύ πιο μακριά με μικρότερο ταλέντο και άλλοι που δεν έχουν πάει πιο μακριά αν και ήταν ταλαντούχοι. Δεν ήταν μάνατζερ του εαυτού του. Τον θυμούνται όλοι όπως ήταν. Στο τέλος αυτό που μένει είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το κοινό αντιλαμβάνεται την ψυχή του ηθοποιού. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ήταν πολύ χαζομπαμπάς, ασχολούνταν με εμένα δημόσια, παραπάνω από όσο ήθελα» είπε, ενώ ερωτηθείσα για τον επί χρόνια σύντροφό της, Θοδωρή Αθερίδη, η Σμαράγδα Καρύδη δεν θέλησε να δώσει καμία παραπάνω πληροφορία, λέγοντας πως δεν θέλει να βλέπει τα όσα λέει σε τίτλους.

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή. Είναι ωραίος άνδρας, έχει χιούμορ. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για τον Θοδωρή, αλλά δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες γιατί τα βλέπω μετά σε τίτλους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μιλώντας, στη συνέχεια, για τη σειρά «Στο Παρά Πέντε» σχολίασε πως αγαπήθηκε τόσο γιατί συνδύαζε την αθωότητα με το βάθος, ενώ αναφερόμενη στο επετειακό επεισόδιο, τόνισε ότι θα είναι μεγάλο και «χορταστικό».

«Αυτό το σίριαλ είναι ωδή στη φιλία. Δεν έχω πει ότι ήμουν παράξενη στα γυρίσματα, έχω πει, και είναι η αλήθεια, ότι δεν με θέλανε καθόλου να παίξω. Ο ρόλος είχε γραφτεί για την Κάτια Δανδουλάκη και μετά έπρεπε να βρούνε ποια θα το κάνει. Και ο μόνος άνθρωπος που δεν θέλανε από όλες τις υπάρχουσες περιπτώσεις ήμουν εγώ. Ο Μιχάλης Μαρίνος νόμιζε ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρή, ότι θα είμαι με ένα βιβλίο και δεν θα μιλάω σε άνθρωπο. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν παίζει αυτό και γίναμε πολύ φίλοι» είπε.

«Θα είναι ένα μεγάλο, χορταστικό, επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια, με κοινό, live on tape. Θα μιλήσουμε με το κοινό, θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές που έχει γράψει ο Γιώργος και τις έχουμε γυρίσει. Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας και μόλις σμίξαμε οι πέντε, ξεκινήσαμε κατευθείαν τις σκηνές. Η Ντάλια μπορεί να πέρασε κρίση, αλλά αυτό που πάντα την ενδιέφερε ήταν μόνο η φιλία. Αν ξεκινούσε σήμερα το “Στο Παρά Πέντε”, πάλι επιτυχία θα είχε. Δεν έχει παλιώσει καθόλου. Είχε αθωότητα και μαζί βάθος, και γι’ αυτό αγαπήθηκε τόσο».

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Λιόλιου: Πήγε στα μπλόκα των αγροτών και τους τραγούδησε (Video)

Ο Γιώργος Κιμούλης στο topontiki.gr: Η Αριστερά είναι σε κατάσταση «σοκ» κι απέναντί μας έχουμε ένα «τέρας» (Video)

Αριάνα Γκράντε για τον πρώην της: Του είμαι ευγνώμων γιατί με βοήθησε να βρω τον «ήχο» μου