Κατερίνα Λιόλιου: Πήγε στα μπλόκα των αγροτών και τους τραγούδησε (Video)

Τη στήριξή της στους αγρότες θέλησε να εκφράσει η Κατερίνα Λιόλιου η οποία βρέθηκε στα μπλόκα και μάλιστα, τραγούδησε μαζί τους.

Η τραγουδίστρια το βράδυ της Δευτέρας (08/12) έδωσε μία συναυλία στη Λαμία, συμμετέχοντας στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Λίγες ώρες αργότερα, βγήκε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο με την ίδια να βρίσκεται δίπλα σε αγρότες, σε κάποιο μπλόκο, και να τους τραγουδά.

Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια είπε ακαπέλα το κομμάτι «Νοικιάστηκε» που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, με τους παρευρισκομένους να απαθανατίζουν τη στιγμή.

Τα εν λόγω πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής, πλήρεις αποζημιώσεις, αποδέσμευση χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

