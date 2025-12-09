Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Στους γονείς της, τα αδέλφια της, αλλά και τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Εριέττα Κούρκουλου, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Η Εριέττα Κούρκουλου μίλησε αρχικά για τα παιδιά της, σημειώνοντας ότι είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους: «Είναι αρκετά διαφορετικά τα παιδιά, ναι. Ο μικρός θα γίνει αύριο ενός. Ο μεγάλος θα γίνει 4 του Μάρτη. Ο πρώτος είναι έτσι πολύ έντονος, πολύ δραστήριος… Θα μπορούσε κάποιος να τον πει δύσκολο παιδί. Ο δεύτερος είναι το “αρκουδάκι της αγάπης”, είναι τελείως διαφορετικά τα ζώδια τους».

Η ίδια, στη συνέχεια, μίλησε για τον αείμνηστο πατέρα της, Νίκο Κούρκουλο, περιγράφοντας ότι ήταν ιδιαίτερα αυστηρός μαζί της: «Ήταν πολύ αυστηρός, οπότε πολλές φορές φοβόμουνα να του πω τις σκέψεις μου και έτσι ανέπτυξα αυτή τη δεξιότητα της γραφής και τελικά επωφελήθηκα. Με διάβαζε κάθε μέρα για το σχολείο».

Όπως εξήγησε, η μητέρα της, Μαριάννα Λάτση, σε αντίθεση με τον πατέρα της, δεν την πίεζε στο κομμάτι του σχολείου: «Η μητέρα μου ειδικά δεν με πίεζε στο κομμάτι του σχολείου, εμένα μου άρεσε κιόλας το διάβασμα, οπότε το έκανα κέφι ας πούμε, αλλά στα μαθηματικά που ήμουνα σκράπας και εξακολουθώ και είμαι σήμερα… Αλλά με τον μπαμπά μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήταν πολύ της λεπτομέρειας και κατέληγα στο τέλος να μαθαίνω να διαβάζω ένα κείμενο στο δημοτικό που τελικά δεν το διάβαζα έτσι γιατί ντρεπόμουνα, έλεγα αν το διαβάσω λες και είμαι ηθοποιός για να πάρω Όσκαρ ερμηνείας θα γελάει όλη η τάξη, οπότε μετά το έριχνα πάλι… αλλά σίγουρα από αυτό κέρδισα πολλά».

Εριέττα Κούρκουλου: Η σχέση της με τα αδέλφια της και ο ρόλος της μητέρας της

«Όλοι νομίζω ότι ερχόμαστε από ένα παρελθόν… Το δικό μου είναι πιο δημόσιο, γιατί και οι δύο μου γονείς είναι αναγνωρίσιμοι. Δύο επώνυμα πολύ διαφορετικά που σημαίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα νομίζω και για την κοινωνία εκεί έξω, οπότε αυτό ήταν δύσκολο να το ισορροπήσει κανείς. Από την άλλη, βέβαια, υπήρχε μεγάλη ελευθερία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι προσδοκίες που ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλες αντίστοιχες οικογένειες ή οι περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν. Εμείς είχαμε πάντα υποστήριξη, εξακολουθώ από τη μαμά μου, είμαι πολύ τυχερή και έχω αυτή την υποστήριξη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πιστεύεις στα παιδιά σου και να τα εμπιστεύεσαι ότι ξέρουν τι κάνουν. Κι αυτή την εμπιστοσύνη την εισπράττω», περιέγραψε η Εριέττα Κούρκουλου σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Μιλώντας για τη σχέση της με τα αδέλφια της, η Εριέττα Κούρκουλου σημείωσε ότι είναι πιο κοντά με τον Πάρη Κασιδόκωστα: «Με τα αδέλφια από τη πλευρά του πατέρα μου, έχω επαφή. Και με τον Άλκη και τη Μελίτα. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, όταν “έφυγε” ο μπαμπάς μας. Τα αδέλφια που είναι από άλλο πατέρα, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά γιατί η μαμά είναι εκείνη που πάντα ενώνει το σπίτι».

«Νομίζω η μαμά πάντα ενώνει. Απλά τα αδέρφια που είναι από άλλον πατέρα, νομίζω ότι είναι διαφορετικά, επειδή η μαμά είναι αυτή που ενώνει το σπίτι… Με τον Πάρη ας πούμε πάντα είχαμε κοινά, ήμασταν συνέχεια μαζί. Με τα άλλα μου αδέρφια, υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά ηλικίας, οπότε για κάποια χρόνια ήμασταν και σε άλλες φάσεις και λίγο χαθήκαμε. Και τώρα έτσι που κι εγώ μεγάλωσα, απέκτησα οικογένεια… Μπορούμε να έχουμε πιο πολλά κοινά και βρισκόμαστε», πρόσθεσε.

