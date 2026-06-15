Δράμα: Αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

Αστυνομικός τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγο του και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του στη Δράμα.

Την αστυνομία ειδοποίησε το παιδί του ζευγαριού, λέγοντας ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, παρέλαβε το θύμα εν ζωή και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο αστυνομικός αφού μαχαίρωσε τη σύζυγό μετέβη στο Κορύλοβο και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο αυτοκινητό του. Περαστικός που παρατήρησε ότι ήταν ακίνητός κάλεσε την αστυνομια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης ήταν περίπου 50 ετών και το θύμα 40 ετών, ενώ στο παρελθόν δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές.

Διαβάστε επίσης

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Στις φυλακές Κορυδαλλού με ταξί, συνοδεία περιπολικών, μετά την αναίρεση της αποφυλάκισης από τον Άρειο Πάγο

Οι χρυσαυγίτες δηλώνουν παρόντες στον Βόλο: Ζωγράφισαν σβάστικες και κέλτικους σταυρούς στα σχολεία της πόλης (Photos)

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα στοιχεία καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του Ιταλού