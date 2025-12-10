Μπλόκα αγροτών: Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου – Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις προχωρώντας σε καταλήψεις λιμανιών, αρχής γενομένης από τον Βόλο.

Μετά τη σύσκεψη στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι αγρότες δήλωσαν αποφασισμένοι και τόνισαν πως «αν θέλει, ας έρθει ο εισαγγελέας να μας συλλάβει».

Σήμερα το πρωί αγρότες από τα μπλόκα της Θεσσαλίας θα αποκλείσουν με τρακτέρ από τη στεριά το εμπορευματικό και το εμπορικό λιμάνι του Βόλου καθώς και το τελωνείο. Παράλληλα, ανάλογο αποκλεισμό στο λιμάνι θα κάνουν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα.

Στις 10:00 το πρωί στο λιμάνι του Βόλου οι αγρότες

Συγκεκριμένα, στις 10 το πρωί εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους θα βρίσκονται στο λιμάνι του Βόλου, με στόχο να αποκλείσουν τις δύο πύλες (επιβατική και εμπορική), αλλά και το Τελωνείο.

Στο πλαίσιο της παρουσίας τους, είχαν προγραμματίσει οι αγρότες να γίνει ένας μεγάλος κύκλος στην προβλήτα του επιβατικού λιμένα, αλλά η είσοδος σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας gegonota.news δεν θα επιτραπεί από την αστυνομία,

Το ίδιο θα ισχύσει και για την είσοδο του λιμανιού από την πύλη της Μπουρμπουλήθρας, καθώς μέσα στο εμπορικό λιμάνι βρίσκονται πέντε πλοία. Σύμφωνα με πληροφορίες, διμοιρίες, κινητοποιούνται και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, η κινητοποίηση αναμένεται παραλύσει μεγάλο τμήμα του κέντρου του Βόλου για όσες ώρες θα υπάρξει ο συμβολικός αποκλεισμός που θα επιχειρηθεί και η αστυνομία βρίσκεται επί ποδός .

Λαμία: Σε τέσσερα σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Λάρισα: Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Με βάση το σύνολο των αιτημάτων που έχουν τεθεί πανελλαδικά και υιοθετούνται και από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες διεκδικούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτονται στο 100% όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι. Παράλληλα, απαιτούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, ώστε να μην πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής.

Παρέμβαση εισαγγελέα

Παραγγελία στους εισαγγελείς της χώρας απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας για να παρέμβουν στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών Αρχών, με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και ενδεχομένως εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος και απροκλήτων φθορών ξένης ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερα πάντως κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο (13.12.2025) στη Νίκαια της Λάρισας.

Σε αυτή πρόκειται να ληφθούν όλες οι κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων τους, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι η στάση τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρήσει απέναντί τους η κυβέρνηση.

