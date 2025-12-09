search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 20:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 20:23

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην ζευγάρι που κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε

09.12.2025 20:23
fylaki

Στη φυλακή οδηγείται πρώην ζευγάρι, το οποίο κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης εργοστασιακής μονάδας και η (πρώην) σύντροφός του καταδικάστηκαν σε συνολική φυλάκιση 8 ετών ο καθένας, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε συμμορία, η οποία κρατούσε κλειδωμένους στις εγκαταστάσεις τού εργοστασίου μετανάστες, ζητώντας εκβιαστικά «λύτρα» από συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να τους αφήσουν ελεύθερους.

Πώς ήρθε στο «φως» η υπόθεση – Αρνήθηκαν αμφότεροι τις κατηγορίες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2018 στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μία κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις στο εργοστάσιο. Κατά την αστυνομική έφοδο στους εργοστασιακούς χώρους εντοπίστηκαν συνολικά επτά μετανάστες. Εκτός από το κατηγορούμενο ζευγάρι, στη δικογραφία περιλαμβάνονταν τρία ακόμη (άγνωστα) πρόσωπα.

Η κατηγορούμενη γυναίκα, κατά τη δικογραφία, λειτουργούσε ως «φύλακας» παρέχοντας στους μετανάστες τροφή και στέγη. Η ίδια αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι το επίμαχο διάστημα απουσίαζε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε δε, ότι είχε παραχωρήσει κλειδιά του εργοστασίου σε άτομο που φρόντιζε τον περιβάλλοντα χώρο.

«Πλήρη άγνοια» επικαλέστηκε, από την πλευρά του, ο τότε σύντροφός της, ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επισημαίνοντας ότι βρισκόταν για μεγάλη περίοδο στην νησιωτική Ελλάδα όπου δραστηριοποιείτο επαγγελματικά.

Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τους δικαστές που τους έκριναν ένοχους, μεταξύ άλλων, για εγκληματική συμμορία και παροχή καταλύματος σε μετανάστες με σκοπό την κερδοσκοπία, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Διαβάστε επίσης:

Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Πότε εκπνέει η προθεσμία

Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Ηχηρή απάντηση από τα μπλόκα στις απειλές για συλλήψεις

Προφυλακιστέος ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις παράνομες συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Maria Corina Machado
ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ: Η συνέντευξη Τύπου της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ακυρώθηκε χωρίς εξήγηση

dal 2
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

diathiki 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ρύθμιση και για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες για θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην ζευγάρι που κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 20:54
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Maria Corina Machado
ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ: Η συνέντευξη Τύπου της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ακυρώθηκε χωρίς εξήγηση

dal 2
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

1 / 3