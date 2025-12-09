Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Πότε εκπνέει η προθεσμία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διορία μέχρι την Παρασκευή, 12/12, έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκειμένου να παραδώσει, ως οφείλει, το δίπλωμά του στις Αρχές, καθώς δεν έπεισε πως δεν οδηγούσε ο ίδιος τη Lotus που κινείτο με 213 χλμ. στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν έχει παραδώσει μέχρι στιγμής το δίπλωμά του, ενώ, όπως έχει διαπιστωθεί, δε διαθέτει εν ισχύ ελληνικό δίπλωμα οδήγησης.
Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως δεν διαθέτει καθόλου δίπλωμα, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ένα που έχει βγάλει σε χώρα του εξωτερικού, τα οποία ισχύουν κανονικά και στην Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση, αν και στον Στέφανο Τσιτσιπά έχει γίνει γνωστό από τις 6/12 ότι πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του, ο ίδιος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, σε περίπτωση που ο γνωστός τενίστας δεν προχωρήσει στην παράδοση του διπλώματός του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.
