search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 20:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 20:05

Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Πότε εκπνέει η προθεσμία

09.12.2025 20:05
stefanos-tsitsipas

Διορία μέχρι την Παρασκευή, 12/12, έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκειμένου να παραδώσει, ως οφείλει, το δίπλωμά του στις Αρχές, καθώς δεν έπεισε πως δεν οδηγούσε ο ίδιος τη Lotus που κινείτο με 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν έχει παραδώσει μέχρι στιγμής το δίπλωμά του, ενώ, όπως έχει διαπιστωθεί, δε διαθέτει εν ισχύ ελληνικό δίπλωμα οδήγησης.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως δεν διαθέτει καθόλου δίπλωμα, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ένα που έχει βγάλει σε χώρα του εξωτερικού, τα οποία ισχύουν κανονικά και στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, αν και στον Στέφανο Τσιτσιπά έχει γίνει γνωστό από τις 6/12 ότι πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του, ο ίδιος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, σε περίπτωση που ο γνωστός τενίστας δεν προχωρήσει στην παράδοση του διπλώματός του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακιστέος ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις παράνομες συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Χολαργός: Έτσι στήθηκε η ενέδρα στον 14χρονο που μαχαίρωσαν – Τα μηνύματα που αντάλλαξε με δήθεν 20χρονη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dal 2
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

diathiki 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ρύθμιση και για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες για θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην ζευγάρι που κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε

manhatan
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε 6όροφο κτίριο στο Μανχάταν – Εντυπωσιακό βίντεο

trump zelenski 88-new
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ – Δίνει στον Ζελένσκι «ημέρες» για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 20:53
dal 2
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

diathiki 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ρύθμιση και για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες για θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην ζευγάρι που κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε

1 / 3