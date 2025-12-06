search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 13:03

Στέφανος Τσιτσιπάς: Καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του μέχρι την επόμενη Παρασκευή – Δεν έπεισε την Τροχαία

06.12.2025 13:03
tsitsipas-service

Διορία μέχρι την επόμενη Παρασκευή (12/12) έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν έπεισε πως δεν οδηγούσε ο ίδιος της Lotus που κινούνταν με 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Τροχαίας δεν πείστηκαν πως οδηγούσε ο πατέρας του το αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε στις Αρχές.

Έτσι, του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και θα του αφαιρέσουν το δίπλωμα για έναν χρόνο.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος, αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον δικηγόρο του τενίστα και τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να παραδώσει μέχρι το δίπλωμα μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Αν δεν το πράξει θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απείθεια.

Διαβάστε επίσης:

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πάνω από 260 χιλιοστά το ύψος βροχής στη Βλυχάδα Αττικής – Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο

Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Γαλάζιο όχι, με ολίγη από πράσινο, σε ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πολλαπλασιάζονται τα μπλόκα σε όλη την επικράτεια – Στο πλευρό τους οι οδηγοί ταξί και οι οδηγοί φορτηγών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου: Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

tsolka_kalyva_antwna
LIFESTYLE

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

mitsotakis-markopoylo (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Οι αγρότες ας έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε» – «Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από το 2019»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:34
kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου: Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

1 / 3