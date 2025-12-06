Στέφανος Τσιτσιπάς: Καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του μέχρι την επόμενη Παρασκευή – Δεν έπεισε την Τροχαία

Διορία μέχρι την επόμενη Παρασκευή (12/12) έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν έπεισε πως δεν οδηγούσε ο ίδιος της Lotus που κινούνταν με 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Τροχαίας δεν πείστηκαν πως οδηγούσε ο πατέρας του το αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε στις Αρχές.

Έτσι, του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και θα του αφαιρέσουν το δίπλωμα για έναν χρόνο.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος, αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον δικηγόρο του τενίστα και τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να παραδώσει μέχρι το δίπλωμα μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Αν δεν το πράξει θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απείθεια.

