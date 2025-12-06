Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Γαλάζιο όχι, με ολίγη από πράσινο, σε ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες

Πήγαν να βγάλουν, που λέτε, ένα ψήφισμα συμπαράστασης για τους αγρότες, εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας – όπως κάνουν πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες αυτή την περίοδο, για προφανείς λόγους – αλλά έπεσαν σε… γαλάζιο (με ολίγο από πράσινο) τείχος.

Βλέπετε, πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Μάκης Κατσιγιάννης, ο οποίος είναι και επικεφαλής της τοπικής Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ. Και φυσικά πρυτάνευσε η κομματική του ιδιότητα και όχι η κοινωνική, παρότι είναι φανερό πως «χειμώνας» που τραβάνε οι αγρότες από τις αβελτηρίες της κυβερνητικής πολιτικής και τα γαλάζια σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ταλαιπωρούν όλη την οικονομία, την κοινωνία και την αγορά.

Λειτουργώντας ως κομματικός εντεταλμένος ο κ. Κατσιγιάννης δεν έθεσε το ψήφισμα στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου. Λογικά λοιπόν τώρα να του ζητάνε την παραίτηση πολλές πλευρές, ώστε να μην πατάει σε δύο βάρκες.

Το θέμα όμως είναι πως εμφανίστηκαν, όπως καταγγέλλεται, και συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ που έμειναν σιωπηλοί και αδιάφοροι, αφήνοντας τον Κατσιγιάννη και τη γαλάζια παράταξη να αλωνίζουν. Και απέφυγαν να στηρίξουν το αίτημα για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στην προσπάθεια έκδοσης ψηφίσματος πρωτοστάτησε η Ενωτική Διεκδικητική Κίνησης Εμπόρων (Τζερμπίνος Γιάννης, Κολλιόπουλος Νίκος, Ρώρος Αντώνης), που κατέθεσε το εξής κείμενο:

«Με αφορμή το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών προτείνουμε όπως εκδοθεί ψήφισμα συμπαράστασης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δοκιμάζονται από την σκληρή κυβερνητική πολιτική.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε χιλιάδες παραγωγούς χωρίς τις ενισχύσεις τους, προς όφελος των ημετέρων της κυβέρνησης.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η ευλογιά σαρώνει τα κοπάδια οδηγώντας τους κτηνοτρόφος σε απόγνωση, απειλώντας ό,τι απέμεινε από την παραγωγική βάση της χώρας.

Αντί διαλόγου η κυβέρνηση, χρησιμοποιεί βία κατά των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Συμπαραστεκόμαστε στους δοκιμαζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, που αποτελούν έναν από τους πυλώνες της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας».

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πολλαπλασιάζονται τα μπλόκα σε όλη την επικράτεια – Στο πλευρό τους οι οδηγοί ταξί και οι οδηγοί φορτηγών

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Η ΕΛΑΣ έκλεισε και… τον Εθνικό Κήπο – Οι αλλαγές στο μετρό και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο του Ι.Χ. εν μέσω βροχής και πέφτει στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας