Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πολλαπλασιάζονται τα μπλόκα σε όλη την επικράτεια – Στο πλευρό τους οδηγοί ταξί και φορτηγών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε ολόκληρη την επικράτεια, δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες εστίες αγώνα απέναντι στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου τους.

Στο πλευρό τους στέκονται πλέον και οι οδηγοί ταξί και φορτηγών, ενισχύοντας το μέτωπο διεκδίκησης και δείχνοντας πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της χώρας αποτελούν ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Λαμία: Τεράστια κινητοποίηση και ουρές από τρακτέρ δίπλα στην εθνική οδό

Μεγάλη συγκέντρωση αγροτών έξω από τη Λαμία, ανοίγουν νέο γύρο κινητοποιήσεων με μπλόκο στον κόμβο του Μπράλου.

Αγρότες από την περιοχή της Λαμίας, τη δυτική και ανατολική Φθιώτιδα, το Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας και το δήμο Καμένων Βούρλων, έδωσαν ραντεβού για τον κόμβο του Μπράλου.

Στους δρόμους πάνω από 100 τρακτέρ από τη δυτική Φθιώτιδα, σε κομβόι κατέβηκαν στο σημείο συνάντησης εν αναμονή και των συναδέλφων τους από τις υπόλοιπες περιοχές.

Πρώτοι στο σημείο, ήταν βέβαια οι αγρότες από τη Λαμία, Ανθήλη Ροδίτσα, ενώ οι αγρότες από την περιοχή της Αμφίκλειας, «στρατοπέδεψαν» στο Μοτέλ Χαλβαντζή.

«Η δύναμη είναι πολύ μεγάλη όπως και η αγανάκτησή μας για όσα βιώνουμε», λέει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Γιώργος Παλιούρας, που έδωσε ραντεβού με τους υπόλοιπους αγρότες και κτηνοτρόφους στην εθνική οδό.

Οδηγοί ταξί και φορτηγών στο πλευρό των αγροτών στον Προμαχώνα

Στο μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στον Προμαχώνα βρέθηκαν σήμερα οδηγοί ταξί και φορτηγών.

Οι οδηγοί ταξί με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν από την πόλη των Σερρών στον μεθοριακό σταθμό, θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξη τους στον αγώνα των αγροτών.

Ο πρόεδρος του σωματείου ιδιοκτητών ταξί Νομού Σερρών, Γιάννης Μπέλας -μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών- είπε, ότι η παρουσία τους στον Προμαχώνα είναι για να δηλώσουν τη στήριξη τους στον πρωτογενή τομέα και τον δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε λίγη ώρα φτάνουν στον Προμαχώνα οδηγοί φορτηγών δημοσίας χρήσης συμπαραστεκόμενοι στην κινητοποίηση των αγροτών.

Στο πλευρό τους με ζεστό τραχανά μέλη οικογενειακής φάρμας

Ζεστό τραχανά προσφέρουν στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στο μπλόκο του Προμαχώνα τα μέλη μιας οικογενειακής φάρμας οικογενειακής φάρμας Γαϊδουριων από το Ακριτοχώρι του Δήμου Σιντικής. Με όλη την αγάπη μας και γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι πήραμε αυτήν την πρωτοβουλία για να δείξουμε κι εμείς με πράξεις τη στήριξη μας στον αγώνα τους. Από πέντε χρονών είμαι μέσα στα ζώα και γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Φέραμε σήμερα ένα ελληνικό φαγητό, τον τραχανά που παρασκευάζεται από τοπικά προϊόντα είπε στην ΕΡΤ Σερρών η κ. Αποστολία Στεφανίδου που βρίσκεται στον Προμαχώνα μαζί με το γιο της, Γιώργο.

Θεσσαλονίκη: Και 4ο αγροτικό μπλόκο σήμερα θα δημιουργηθεί στο Δερβένι Λαγκαδά

Παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αναμένεται να δημιουργήσουν σήμερα και νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Ρόδου

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν στις 15 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Ρόδου.

Σε πρώτη φάση θα κατέλθουν με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, ενώ τα τρακτέρ θα είναι στις πλατείες των χωριών σε ετοιμότητα.

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε Περιφέρεια και Δήμο και θα ζητήσουν τη σύγκληση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Περιφερειακού, προκειμένου τα δύο θεσμικά όργανα να ταχθούν στο πλευρό τους. Στη συνέχεια θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για να ενημερωθούν οι πολίτες.

«Ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο αφανίζεται» δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Αγροτών Νότιας Ρόδου, Γιώργος Σαββίδης.

Οι αγρότες εκφράζουν την έντονη ανησυχία του για τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την τροποποίηση που σχετίζει την παραγωγή με το προϊόν. «Το προϊόν που καλλιεργούμε καταστρέφεται από τα ελάφια. Τι προϊόν θα δείξουμε» ανέφερε το μέλος του Συντονιστικού Οργάνου, Νίκος Φραζής.

Σημειώνεται, ότι μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες της Ρόδου παραμένουν τα ελάφια που καταστρέφουν τις καλλιέργειες, με το κράτος -όπως ισχυρίζονται- να μην δίνει λύση παρά τις δεσμεύσεις που έχει κατά καιρούς αναλάβει. Σημαντικό πρόβλημα είναι και η λειψυδρία, με τους αγρότες να καταγγέλλουν ότι δεν γίνονται έργα άρδευσης στο νησί.

Νέο μπλόκο στις Μικροθήβες με 200 τρακτερ στην Εθνική – Καίνε άχυρα

Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος του κόμβου των Μικροθηβών προχώρησαν αγρότες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές Αλμυρού, Βελεστίνου και Ν. Αγχιάλου. Εχουν κλείσει την εθνική και στα δύο ρεύματα 200 τρακτέρ.

Η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει κατακλυστεί από τρακτέρ και οι αγρότες καίνε άχυρα, ενώ στην περιοχή έχει αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη. Οι αγρότες καίνε άχυρα, και έχουν αφήσει τις κυψέλες τους στον δρόμο, ενώ χύνουν το γάλα της παραγωγής τους.

