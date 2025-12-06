Χανιά: Νεκρός 45χρονος μπασκετμπολίστας σε τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα πολύ γνωστό Χανιώτη αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά στο κατάστημα Σκλαβενίτης. Το θύμα ήταν της ομάδας Αετοί Κρήτης.

Το δυστύχημα συνέβη, όταν αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα, το οποίο οδηγούσε ο 45χρονος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρά ωστόσο τις προσπάθειες των διασωστών και του γιατρού, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του.

