Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια στο Ανωχώρι Φαρσάλων – Έσπασε ο παραπόταμος Ταμπάκος, συναγερμός και 112 για τον Ενιπέα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112 λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 6, 2025

«Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε;»

Οι κάτοικοι του Υπέρεια, που δοκιμάστηκαν σκληρά στο πρόσφατο παρελθόν από τις κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, αλλά και παλαιότερα από τον καταστροφικό πέρασμα του Ιανό, είναι αγανακτισμένοι.

«Δεν μας ακούνε. Πνιγόμαστε κάθε χρόνο, ζούμε με την ψυχή στο στόμα και ερχόμαστε συνέχεια να βλέπουμε το ποτάμι, και το σπίτι μας κάθε χρόνο να πλημμυρίζει. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Να κάνετε κάτι. Να κάνετε κάτι, να κάνετε μια… ένα έργο, ένα φράγμα. Να καθαρίσετε τα ποτάμια. Τι πράγματα είναι αυτά;», δηλώνουν στο Orange Press Agency.

«Πρέπει να τρέξουμε και εμείς να πάμε στη… στη Λάρισα εκεί στα μπλόκα για να φωνάξουμε όλο το χωριό; Γιατί δεν μας ακούει κανένας. Τι θα γίνει τώρα; […] Παίρνουν τα χρήματα, τα τρώνε τα πακέτα και δεν κοιτάνε να φτιάξουν κανένα έργο. Τι θα γίνει τώρα; Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε; Μέσα στο σπίτι μου, ένα εβδομήντα (1,70μ.) νερό προπέρυσι. Με πνιγήκαν τα πάντα. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό; Ζούμε με την ψυχή στο στόμα κάθε μέρα. Τώρα που άρχισαν οι βροχές. Τι να γίνει τώρα;», συνεχίζουν.

Σε επιφυλακή ακόμη 5 περιοχές

Σε μήνυμα, που εστάλη μια ώρα αργότερα, οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία καλούνταν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Ποτάμι το Ανωχώρι

Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron βρέθηκε το Ανωχώρι Φαρσάλων στη Θεσσαλία.

Από τη σφοδρότητα των φαινομένων έσπασε ο παραπόταμος Ταμπάκος και πλημμύρισαν σπίτια.

Επί ποδός βρίσκονται σκαπτικά μηχανήματα.

Εξοργισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής καθώς το χωριό έχει πλημμυρίσει 4-5 φορές στο παρελθόν.

Οι εικόνες του ThessPost.gr φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Διακόπηκαν τα δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από τη Hellenic Train διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και διακοπές κυκλοφορίας σε Πιερία, Χαλκιδική και Ημαθία

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει καταστήσει ορισμένες διαδρομές απροσπέλαστες.

Συγκεκριμένα, στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κονταριώτισσας – Δίου, στο ύψος της διασταύρωσης Βροντούς, ενώ παραμένουν από χθες τα προβλήματα στη δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στο ρέμα «Καντίρ» στη Λεπτοκαρυά, καθώς και σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας.

Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί από χθες η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Καλυβών – Γερακινής με κατεύθυνση από Καλύβες προς Γερακινή, καθώς και στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου. Προβλήματα υπάρχουν επίσης σε ιρλανδικές διαβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.

Στην Ημαθία, οι δυσκολίες συνεχίζονται σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Οι περιοχές έχουν την κατάλληλη σήμανση, ενώ προειδοποιητικές πινακίδες ενημερώνουν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα πλημμυρισμένα τμήματα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Διακόπηκαν τα δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι, λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα, περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα