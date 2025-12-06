search
06.12.2025 07:30

Χαϊδάρι: Κλειστή η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Έπεσαν βράχοι (Video)

06.12.2025 07:30
Φωτογραφία αρχείου

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί).

Σύμφωνα με την Τροχαία, η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένουν κλειστές.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των οχημάτων προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.

Προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

