Χαϊδάρι: Κλειστή η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Έπεσαν βράχοι (Video)

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί).

Σύμφωνα με την Τροχαία, η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένουν κλειστές.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των οχημάτων προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.

Προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Νικόλαος, ο δικός μας Αη Βασίλης

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Πορείες μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πώς θα λειτουργήσει το Μετρό

Κακοκαιρία Byron: Σε κεντρική Μακεδονία και Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι άστατος ο καιρός