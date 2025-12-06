Χαϊδάρι: Κλειστή η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών – Έπεσαν βράχοι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί).
Σύμφωνα με την Τροχαία, η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένουν κλειστές.
Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των οχημάτων προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.
Προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
