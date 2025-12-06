search
06.12.2025 06:50

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Πορείες μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πώς θα λειτουργήσει το Μετρό

GRIGOROPOULOS NEW

Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Σάββατο 6/12, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπου, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν πορείες μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του 16χρονου μαθητή στα Εξάρχεια από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Όπως κάθε χρόνο, η πρώτη πορεία, μαθητών και φοιτητών, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι με συγκέντρωση στα Προπύλαια. Στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η δεύτερη πορεία με συγκέντρωση στα Προπύλαια. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τα μέτρα της Αστυνομίας αναμένεται να είναι δρακόντεια για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν οι δρόμοι, όπως η Πανεπιστημίου και σταδιακά οι υπόλοιποι γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Επίσης, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Υπολογίζεται ότι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 5 το απόγευμα η κυκλοφορία στο κέντρο θα αποκατασταθεί, οπότε και θα κλείσουν και πάλι οι δρόμοι για την απογευματινή πορεία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

«Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου, το Σάββατο (6-12-2025), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

