Στις επάλξεις οι αγρότες, «κανένας διάλογος» από την κυβέρνηση – Εξαπλώνονται τα μπλόκα, κλιμακώνεται η σύγκρουση

Εντείνονται καθημερινά τα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διευρύνουν τις κινητοποιήσεις τους. Την ώρα που κλιμακώνεται και η σύγκρουση με την κυβέρνηση, η οποία «αναζητά» βίντεο και «λάθη» στις κινητοποιήσεις, προκειμένου να επιτεθεί σε αυτές, οι αγρότες στήνουν νέο μπλόκα και αυξάνουν την παρουσία τους παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Πάνω από 6.000 τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα για έκτη μέρα και οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αποκλείουν από τις 6.30 το απόγευμα και για 1μιση ώρα οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Νωρίτερα, σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς.

Οι αγρότες, οι οποίοι ενισχύουν τα μπλόκα τους στη Θεσσαλονίκη, απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης οι αγρότες.

Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη

Αγρότες βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τις κλούβες των ΜΑΤ, καθώς επιχείρησαν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ωστόσο οι δυνάμεις της αστυνομίας τους εμπόδισαν με ξύλο και χημικά.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο σημείο όπου οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό με κλούβες εμποδίζοντας την πορεία τους. Επεδίωκαν να κινηθούν προς το αεροδρόμιο για να στήσουν μπλόκο. Τα ΜΑΤ δεν τους επέτρεψαν ούτε καν να κινηθούν πεζή.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι αγρότες δεν σκοπεύουν να φύγουν από το σημείο και προσπαθούν να βρουν τρόπο να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να κλείσουν συμβολικά για κάποια ώρα, την πρόσβαση σε αυτό.

Οι αστυνομικοί έχουν κάνει χρήση χημικών προκειμένου να τους απομακρύνουν, με την ένταση να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Η κυβέρνηση «πατάει» σε αμφιλεγόμενα βίντεο για να επιτεθεί στις κινητοποιήσεις

Σκληρή στάση τηρεί η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες μετά το πρόσφατο επεισόδιο στα «Πράσινα Φανάρια» του αεροδρομίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες επιχείρησαν να στήσουν μπλόκο και απωθήθηκαν δια της βίας από τα ΜΑΤ.

Μάλιστα, από βίντεο σε μπλόκο η κυβέρνηση βρήκε αφορμή για να επιτεθεί στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να αποκλείει κάθε διάλογο όσο γίνονται επεισόδια.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», είναι η δήλωση του κ. Μαρινάκη.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη το κομβόι αγροτών από τη Χαλκιδική, το οποίο αναμένεται να συναντηθεί με τις υπόλοιπες ομάδες στην αερογέφυρα της Καρδιάς, στη Μουδανιών. Από εκεί, οι αγρότες θα κινηθούν συντεταγμένα προς τα Πράσινα Φανάρια.

Προς το παρόν, οι εκπρόσωποι των αγροτών δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκλεισμών, καθώς αναμένεται και η άφιξη των υπόλοιπων δυνάμεων από τη Χαλκιδική.

Σέρρες

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των επικεφαλής των αγροτών και των αστυνομικών, ενώ η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές παρακολουθούν στενά το νέο αυτό μπλόκο.

Αποφασισμένοι για κλιμάκωση στη Νίκαια

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους, οι προϋποθέσεις για να προσέλθουν σε διάλογο είναι η κυβέρνηση να συζητήσει επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που θα παρουσιάσουν, τα οποία θα είναι σαφή και κοστολογημένα, ανά καλλιέργεια και ανά προϊόν, ώστε να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Ουσιαστικά, θέλουν έναν διάλογο ουσιαστικό, όχι «περί ανέμων και υδάτων» ή σε επίπεδο γενικών υποσχέσεων.

Οι αγρότες αναμένεται να οριστικοποιήσουν τα αιτήματά τους μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, κατά τις ευρείες συνεδριάσεις τους – ακόμη και σε Πανθεσσαλικό επίπεδο.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα νέων μορφών κινητοποίησης στο μπλόκο της Νίκαιας, μεταξύ αυτών και η δημιουργία παρακαμπτήριων αποκλεισμών, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Συνεχίζουν τα μπλόκα στην Ηλεία

Κλειστός παραμένει ο κόμβος Πύργου, που οδηγεί τόσο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου όσο και στη Νέα Εθνική Οδό, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών από τον νομό Ηλείας. Η κυκλοφορία διεξάγεται αυτή την ώρα από παρακαμπτήριους δρόμους.

Οι αγρότες βρίσκονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο σημείο, όπου έχουν στήσει κιόσκια και λειτουργούν βάρδιες με τρακτέρ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα «μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά» τους.

Τα βασικά αιτήματα που θέτουν είναι:

Αποζημιώσεις για την ευλογιά και τον καταραμένο πυρετό

για την ευλογιά και τον καταραμένο πυρετό Καταβολή των επιδοτήσεων

Μείωση του κόστους παραγωγής

Ελαφρύνσεις στο αγροτικό πετρέλαιο

Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με τους αγρότες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αποφάσεις κλιμάκωσης.

Εξαγοράσιμη ποινή στον οδηγό νταλίκας που κινήθηκε ανάποδα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε ο 62χρονος οδηγός της νταλίκας που το πρωί εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, διανύοντας απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων, από τα διόδια των Μαλγάρων μέχρι τον κόμβο Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ, ημερησίως. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Απολογούμενος ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, απέδωσε την ενέργειά του σε λάθος και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε. «Λυπάμαι πολύ, έχω μεγάλη πείρα σαν οδηγός. Νιώθω ντροπή για το λάθος μου. Μπερδεύτηκα κι έγινε» ανέφερε, τονίζοντας ότι τον παραπλάνησε η πορεία προπορευόμενου λεωφορείου. Λόγω των αγροτικών μπλόκων στα διόδια, όπως ανέφερε, πίστευε ότι κινούνταν σε παρακαμπτήριο δρόμο. «Κατάλαβα ότι πήγαινα ανάποδα και γι’ αυτό χαμήλωσα ταχύτητα. Πήγαινα με 5 – 10 χλμ./ώρα, εκείνη την ώρα δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 62χρονος διήνυσε ανάποδα την επίμαχη απόσταση κινούμενος -μάλιστα- στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Μετέφερε πλέγματα περιφράξεων και είχε ξεκινήσει από την βουλγαρική πόλη Σαντάνσκι με προορισμό την Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

ΜέΡΑ25 για Eurovision: Να αποχωρήσει άμεσα η Ελλάδα από τον διαγωνισμό που κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία στη Γάζα

Χαρίτσης απαντά σε Τσίπρα: Λαϊκό μέτωπο του ενός δεν υπήρξε ποτέ – Λάθος η προσπάθεια να παρουσιαστούν όλοι «ανεπαρκείς»

Σάκης Αρναούτογλου στην Επιτροπή Αλιείας: «Η παράνομη αλιεία στο Αιγαίο πρέπει να σταματήσει»