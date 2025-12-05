search
05.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.12.2025

Ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ – Θέλουν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο, χρήση χημικών από την ΕΛΑΣ (video)

Τεταμένο είναι το κλίμα στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης.

Αγρότες βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις κλούβες των ΜΑΤ, καθώς επιχείρησαν να πάνε να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ωστόσο οι δυνάμεις της αστυνομίας τους εμποδίζουν.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι αγρότες δεν σκοπεύουν να φύγουν από το σημείο και προσπαθούν να βρουν τρόπο να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να κλείσουν συμβολικά για κάποια ώρα, την πρόσβαση σε αυτό.

Οι αστυνομικοί έχουν κάνει χρήση χημικών προκειμένου να τους απομακρύνουν, με την ένταση να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Σε τουλάχιστον 14 σημεία τα μπλόκα των αγροτών

Σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 14 μπλόκα, με περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους. Παραμένουν κλειστά τα διόδια Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα, η Εθνική Οδός στη Νίκαια, τμήματα του Ε65 σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς και σημεία της Εγνατίας όπως ο κόμβος Σελίου. Νέα μπλόκα αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο σε Ανατολική Θεσσαλονίκη, Βίλια και Δερβένι, τόσο στην παλιά εθνική οδό όσο και προς την Εγνατία.

Στον κόμβο Κερδυλίων, αγρότες από χωριά των Σερρών συγκεντρώθηκαν σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού με στόχο να αποκλείσουν την κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Η αστυνομία έχει στήσει φραγμό για να αποτρέψει την είσοδο στην Εγνατία, με τους αγρότες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις των ΜΑΤ και να δηλώνουν έτοιμοι για κλιμάκωση. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων τους και της αστυνομίας συνεχίζονται.

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Τονίζουν ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον συζητηθούν συγκεκριμένα, κοστολογημένα αιτήματα ανά προϊόν και καλλιέργεια. Τα αιτήματα οριστικοποιούνται μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ εξετάζονται νέες μορφές πίεσης, όπως παρακαμπτήριοι αποκλεισμοί.

Στην Ηλεία, ο κόμβος Πύργου παραμένει κλειστός για τρίτη ημέρα λόγω των αγροτικών μπλόκων, με την κυκλοφορία να γίνεται μόνο από παρακαμπτήριους δρόμους. Οι αγρότες έχουν οργανώσει βάρδιες και δηλώνουν ότι θα μείνουν μέχρι να ικανοποιηθούν αιτήματα όπως αποζημιώσεις για ασθένειες στο ζωικό κεφάλαιο, καταβολή επιδοτήσεων, μειωμένο κόστος παραγωγής και ελαφρύνσεις στο αγροτικό πετρέλαιο. Ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει προσωρινά το μεσημέρι, χωρίς να αποκλείεται νέα κλιμάκωση.

Στη Λέσβο πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση αγροτών, οι οποίοι έχουν κλείσει τον δρόμο στη Λάρσο, επιτρέποντας δίοδο μόνο σε έκτακτα περιστατικά. Ως μορφή διαμαρτυρίας προχώρησαν σε ρίψη γάλακτος και άναψαν φωτιές με σανό στο οδόστρωμα, εντείνοντας την πίεση προς την πολιτεία.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

6765673-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

mitsotakis-pretenteris-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ – Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

tramp new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στο στόχαστρο της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας του Τραμπ: Εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία – Η Ρωσία δεν είναι εχθρός

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

