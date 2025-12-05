Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Τεράστια ύψη βροχής έφερε στην Αττική η κακοκαιρία Byron προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Ρεκόρ βροχόπτωσης καταγράφηκε σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά και στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα όπως αναφέρει στη Δυτική Αττική τα ύψη της βροχής ξεπέρασαν 200m.m. γεγονός που δικαιολογεί και τις πλημμύρες.

Το κέντρο της Αθήνας «κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση από το 2008 που λειτουργεί ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γκάζι – 77 mm, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2012 (53,8 mm).», αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Θεόδωρος Κονδύλης.

Στο πέρασμα της κακοκαιρίας Byron η Νέα Πέραμος δέχτηκε πενταπλάσιο νερό βροχής από αυτό που αναμένεται κάθε Δεκέμβρη σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Αττική.

«Με συνολικά 260 χιλιοστά βροχής την Πέμπτη και την Παρασκευή, που μέτρησε ο σταθμός της Βλυχάδας, κοντά στη Νέα Πέραμο το ύψος είναι πενταπλάσιο αφού κάθε Δεκέμβρη «αναλογούν» 40 -60 χιλιοστά βροχής σε όλη την Αττική», εξήγησε ο μετεωρολόγος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Σε Βλυχάδα και Αυλώνα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 05/12 στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm

Η Πιερία στο επίκεντρο

Με 100 χιλιοστά βροχής, η Πιερία βρίσκεται πρώτη σε επικινδυνότητα με περισσότερη βροχή καθώς περνά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ως το Σάββατο.

Το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr συμπεριλαμβάνει και το Σίθι Λασιθίου με 90 χιλιοστά βροχής, στον κατάλογο με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Μπαράζ κεραυνών

Ως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 εξάλλου, καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

