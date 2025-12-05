search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 13:33

Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

05.12.2025 13:33
byron_athens

Τεράστια ύψη βροχής έφερε στην Αττική η κακοκαιρία Byron προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Ρεκόρ βροχόπτωσης καταγράφηκε σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά και στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα όπως αναφέρει στη Δυτική Αττική τα ύψη της βροχής ξεπέρασαν 200m.m. γεγονός που δικαιολογεί και τις πλημμύρες.

Το κέντρο της Αθήνας «κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση από το 2008 που λειτουργεί ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γκάζι – 77 mm, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2012 (53,8 mm).», αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Θεόδωρος Κονδύλης.

Στο πέρασμα της κακοκαιρίας Byron η Νέα Πέραμος δέχτηκε πενταπλάσιο νερό βροχής από αυτό που αναμένεται κάθε Δεκέμβρη σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Αττική.

«Με συνολικά 260 χιλιοστά βροχής την Πέμπτη και την Παρασκευή, που μέτρησε ο σταθμός της Βλυχάδας, κοντά στη Νέα Πέραμο το ύψος είναι πενταπλάσιο αφού κάθε Δεκέμβρη «αναλογούν» 40 -60 χιλιοστά βροχής σε όλη την Αττική», εξήγησε ο μετεωρολόγος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Σε Βλυχάδα και Αυλώνα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 05/12 στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm

Η Πιερία στο επίκεντρο

Με 100 χιλιοστά βροχής, η Πιερία βρίσκεται πρώτη σε επικινδυνότητα με περισσότερη βροχή καθώς περνά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ως το Σάββατο.

Το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr συμπεριλαμβάνει και το Σίθι Λασιθίου με 90 χιλιοστά βροχής, στον κατάλογο με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Μπαράζ κεραυνών

Ως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 εξάλλου, καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. 

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efet-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια Kinder

christougenna-fagito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια τρόφιμα μάς βοηθούν να βρούμε τη φόρμα μας μετά το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

sofi-zanninou-new
LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

ximika-agrotes-thessaloniki5
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ – Θέλουν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο, χρήση χημικών από την ΕΛΑΣ (video)

benfika_sporting
ADVERTORIAL

Τα ντέρμπι Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νάπολι-Γιουβέντους έρχονται στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:00
efet-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια Kinder

christougenna-fagito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια τρόφιμα μάς βοηθούν να βρούμε τη φόρμα μας μετά το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

sofi-zanninou-new
LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

1 / 3