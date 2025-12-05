search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 12:18

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

05.12.2025 12:18
mornos_nero

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ

Ωστόσο, κατά την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

 Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Byron: Τα 12 σημεία της Αττικής που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Αγρότες: Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους, 14 μπλόκα σε όλη τη χώρα – Εντείνονται οι κινητοποιήσεις με νέους αποκλεισμούς (videos)

Χάος έφερε η κακοκαιρία Byron: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια στην Αττική – Μπαράζ 112 σε Ελευσίνα, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perry_trudeau-iapwnia-1
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Η «επίσημη» εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία – Με μίνι φούστα, αγκαλιασμένοι

the-beatles-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles

polakis_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω… υψοφοβία με τα θεωρεία, εγώ δεν κάνω παρακάλια

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία Byron: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Οι «κόκκινες» περιοχές

akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:38
perry_trudeau-iapwnia-1
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Η «επίσημη» εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία – Με μίνι φούστα, αγκαλιασμένοι

the-beatles-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles

polakis_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω… υψοφοβία με τα θεωρεία, εγώ δεν κάνω παρακάλια

1 / 3