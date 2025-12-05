search
05.12.2025 10:47

Χάος έφερε η κακοκαιρία Byron: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια στην Αττική – Μπαράζ 112 σε Ελευσίνα, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα

Με ιδιάίτερα μεγάλη σφοδρότητα συνεχίζεται η κακοκαιρία Byron που πλήττει από χθες το μεσημέρι όλη την Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες προκαλώντας προβλήματα και χάος σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας κυρίως, θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ενώ σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Στο μεταξύ δύσκολη νυχτα πέρασε η Αττική αφού πλήθος είναι τα προβλήματα που δημιούργησε σε πολλές περιοχές.

Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμος πνίγηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πολλά προβλήματα ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος.

Πολλά ρέματα φούσκωσαν με συνέπεια να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ πλημμύρισαν και οι δρόμοι. Παράλληλα σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στη Νέα Πέραμο το νερό έχει ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μάνδρας Δρίκο Αρμόδιο, οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς δεν αποκλείεται μια νέα νεροποντή να γεμίσει τους δρόμους φερτά υλικά και λάσπη. Οι υπάλληλοι του δήμου έχουν ξεκινήσει τον καθαρισμό των δρόμων. 

Ο Δρίκος Αρμόδιος προειδοποιεί ότι ακόμη κι αν δεν βρέχει στη Μάνδρα, μπορεί να βρέχει στο όρος Πατέρα και μέσα σε λίγα λεπτά να κατέβει και πάλι ποτάμι μέσα από την πόλη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική οι περισσότερες κλήσεις που έχει δεχτεί για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία είναι από περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος, που έχουν χτυπηθεί από την κακοκαιρία,.  ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Μέγαρα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων

Εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαβράνος, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στην Αττική, από την κακοκαιρία Byron.

«Τα νούμερα όσον αφορά τις αντλήσεις υδάτων αλλά και των απεγκλωβισμό των συμπολιτών μας αυξάνονται συνεχώς. Ξεπέρασαν τις 200 οι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, πάνω από 50 περιπτώσεις για κοπές δένδρων και περισσότερες από 25 περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς ανθρώπων, κυρίως από ΙΧ αλλά και από σπίτια», ανέφερε αρχικά ο κ. Λαβράνος.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος τόνισε στην συνέχεια: «Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Μάνδρας και πέριξ αλλά και στην Λακωνία, όπου είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που καταβάλανε οι συνάδελφοι μου για να απεγκλωβίσουν τους συμπολίτες μας, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ακόμη και για τους ίδιους τους συναδέλφους. Έχει δοθεί μια μεγάλη μάχη κυρίως στην περιοχή της Μάνδρας, στη Νέα Πέραμο και στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Προβλήματα υπάρχουν και σε μικρούς δρόμους εντός οικισμών και είναι παγίδες για τους οδηγούς. Στο κέντρο της Αθήνας υπήρχαν φερτά υλικά από την έντονη βροχόπτωση, ένα ΙΧ θα μπορούσε εύκολα να κολλήσει».

«Βρισκόμαστε σε καθεστώς γενικής επιφυλακής από χθες, όλο το Πυροσβεστικό Σώμα και σήμερα, αλλά και αύριο. Η κακοκαιρία Byron είναι μια επικίνδυνη κακοκαιρία», κατέληξε ο κ. Λαβράνος.

Μπαράζ από 112

Στο μεταξύ μπαράζ απο μηνύματα 112 ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας (Τρικαλα, Καρδίτσα Φθιώτιδα) με τα οποία ζητείται απο τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοι, να μην βγούν εκτός σπιτιου εκτός εαν υπάρχει σοβαρός λόγος και να βρίσκονται ει δυνατόν σε ψηλότερους ορόφους κτιρίων

Πού έπεσε το περισσότερο νερό

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης (4/12) σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σύμφωνα με το Meteo.gr, σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών στο Γκάζι καταγράφηκαν 62 mm μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης!

Σε δυτική και βόρεια Αττική καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την κακοκαιρία Byron, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Συνεδριάζει εκ νέου το μεσημέρι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Στις 12.00 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

