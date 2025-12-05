Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

«Εφτάψυχος» αποδείχθηκε ένας ηλικιωμένος στην Καλαμάτα που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα ωστόσο κατάφερε να βγει σώος με τη βοήθεια λιμενικού και πυροσβεστικής.

0 86χρονος βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με το όχημα του στο νερό ανατολικά της προβλήτας στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στελέχη του λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το ημιβυθισμένο Ι.Χ.Ε. όχημα και με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλώβισαν τον επιβάτη του οχήματος.

Ο 86χρονος, που ήταν και ο μοναδικός επιβαίνων, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία «Byron»: Ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου – Άνοιξε η μία λωρίδα στα διόδια Ελευσίνας (Videos)

Κακοκαιρία Byron: Ο Κολυδάς εξηγεί γιατί δημιουργούνται «σιντριβάνια» στα φρεάτια μετά από έντονη βροχόπτωση (Photo/Video)

Χίος: Έσωσαν μητέρα και γιο από το φλεγόμενο σπίτι τους (Video)