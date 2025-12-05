Κακοκαιρία Byron: Ο Κολυδάς εξηγεί γιατί δημιουργούνται «σιντριβάνια» στα φρεάτια μετά από έντονη βροχόπτωση (Photo/Video)

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν χθες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron εκτυλίχθηκαν στην Καλλιθέα όπου φρεάτιο έγινε στην κθριολεξία σιντριβάνι.

Αρκετά βίντεο αναρτήθηκαν στα social media και έδειχναν ότι το φρεάτιο είχε «σκάσει» δημιουργώντας τρομακτικές εικόνες με αυτοκίνητα και πεζούς να διέρχονται.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση εξηγώντας πώς συμβαίνει το φαινόμενο αυτό.

Όπως λέει: «σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί. Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα.

Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια.

Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται , ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα.

