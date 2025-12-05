Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά

Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά καίει από τις 5 το πρωί, σε αύλειο χώρο στην εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών λίγο έξω από την περιοχή των Διαβατών, και έχουν κινητοποιηθεί έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες όπου επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

