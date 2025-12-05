search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
05.12.2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά

05.12.2025 08:07
PYROSBESTIKE
Eurokinissi αρχείου

Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά καίει από τις 5 το πρωί, σε αύλειο χώρο στην εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών λίγο έξω από την περιοχή των Διαβατών, και έχουν κινητοποιηθεί έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες όπου επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

moscow_meeting_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

IX-THALASSA
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

androulakis_0112_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ θέλει ψεκασμένο αντίπαλο, ο Τσίπρας έχει φιλοδοξία αυτοδικαίωσης»

byron-athinwn-korinthou
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Byron»: Ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου – Άνοιξε η μία λωρίδα στα διόδια Ελευσίνας (Videos)

agios_nikolaos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Τους πήρε και τους σήκωσε» στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης – Ριπές 10 μποφόρ σάρωσαν την πόλη (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Άλλαξαν όνομα στην περιοδεία τους μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

