Κακοκαιρία BYRON: Πλημμυρικά φαινόμενα και 112 σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα (Videos)

Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία BYRON σε πολλές περιοχές της Αττικής με τις Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα να έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επίσης, μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Μέγαρα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 230 κλήσεις για, αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων, απεγκλωβισμούς και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Τα κλιμάκια βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ. Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές και σε περιοχές όπως Ηλιούπολη και Άλιμος, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά.

