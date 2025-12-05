Σφοδρό το πέρασμα της κακοκαιρίας BYRON: Πάνω από 330 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική, πού έχει ηχήσει το 112 – Κλειστά τα σχολεία σε 12 δήμους, τι ισχύει για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η κακοκαιρία «BYRON» πλήττει από την Πέμπτη μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ να προειδοποιεί για συνέχιση των έντονων φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Οι βροχοπτώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, συνοδευόμενες κατά διαστήματα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Από το μεσημέρι της Πέμπτης, ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απεγκλωβισμούς οδηγών από πλημμυρισμένους δρόμους σε νότια προάστια, Δυτική Αττική, Πειραιά και Αθήνα.

Μέσω του 112 στάλθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους πολλών περιοχών: Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης, Κυκλάδων, Αττικής, Πιερίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πολίτες προτρέπονται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και το Σάββατο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφονται σε:

Αττική και Κεντρική Ελλάδα

Θεσσαλία

Πελοπόννησο

Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Κρήτη από τις βραδινές ώρες

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ, καθώς και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε αρκετές περιοχές.

Όπως επισημαίνεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, από το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON, στις Περιφέρεις Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής , 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει κληθεί για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων

4) Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, αλλά και μηχανήματα ιδιωτών επιχειρούσαν συνεχώς στις περιοχές που έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «το εθνικό οδικό δίκτυο είναι ανοικτό, ενώ ένα μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου έχει ήδη καθαρισθεί, αλλά καταγράφονται ακόμη προβλήματα από καταπτώσεις και συσσώρευση υδάτων».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «σε δρόμους του Δήμου Ευρώτα υπάρχουν ακόμη νερά, αλλά αύριο εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού».

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «από αύριο Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας, σε σπίτια, καταστήματα, αγροτικές καλλιέργειες και εξοπλισμό».

Αναλυτικά τα 112:

– Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12)

– Εύβοια έως το μεσημέρι της Παρασκευής

– Κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ της Παρασκευής

– Κρήτη και Κυκλάδες έως το μεσημέρι της Παρασκευής

– Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες έως το βράδυ της Παρασκευής

– Πιερία έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12)

– Χίος, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα από το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

.Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στην Αττική με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας σε ολόκληρη τη χώρα, θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε τουλάχιστον 11 ακόμα δήμους στην χώρα.

Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Κλειστά ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σχολή Καλών Τεχνών

ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σχολή Καλών Τεχνών ανακοίνωσαν ότι σήμερα θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις τους

ΕΚΠΑ

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Σχολή Καλών Τεχνών

Σας ενημερώνουμε, ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- την Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν κανονικά.

Μηνύματα του 112

Ενόψει του δεύτερου κύματος, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Αττικής. «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο μετά τις 10 το βράδυ και στις περιοχές της Μαγνησίας, της Λάρισας και των Σποράδων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στις Περιφερειακές Ενότητες #Μαγνησίας #Λάρισας και #Σποράδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

112 έλαβε και η Εύβοια, αλλά και η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες #Χίου #Σάμου #Ικαρίας και #Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Προειδοποίηση από το «112» για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής. Συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 112 έλαβαν και τα Μέγαρα Αττικής.

Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στο Δήμο #Μάνδρας #Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να δεχθούν τις επόμενες ώρες η Πιερία, η Χαλκιδική, η Ημαθία και η Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία.

Σάρωσε την Αττική το 1ο κύμα

Το πρώτο κύμα άφησε πίσω του δρόμους ποτάμια, πλημμυρισμένα σπίτια και χάος στους δρόμους της Αττικής, αλλά και σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, με τα περισσότερα προβλήματα να καταγράφονται στη Λακωνία.

Πολλά προβλήματα στην Αττική σημειώθηκαν στους δρόμους, καθώς η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Ειδικότερα, προβλήματα παρατηρήθηκαν στην άνοδο του Κηφισού από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη, στην Αλεξάνδρας, στην Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας στην άνοδο και στην κάθοδο, στην άνοδο της Λ. Συγγρού, στην Σταδίου και στην Βασ. Αμαλίας.

Σε πολλά σημεία οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Παράλληλα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Πειραιώς, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 123 κλήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 19 κοπές δέντρων και οι 14 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Οι περισσότερες κλήσεις όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Δυτική Αττική (Ελευσίνα και Ασπρόπυργο), αλλά και στο δήμο Αθηναίων.

Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή της Μάνδρας παραμένει κλειστή, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, κλειστή παραμένει, λόγω υπερχείλισης ρέματος, και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Εντωμεταξύ, αίθουσες και διάδρομοι γέμισαν νερά στο κτίριο του ΟΠΑ της ΑΣΟΕΕ στην Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας.

Βίντεο από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος:

Θύμα της κακοκαιρίας Byron έπεσε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ για τη Euroleague. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο αγώνας αναβάλλεται.

O αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει χθες στις 21:15, αλλά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης αποφάσισε να τον αναβάλει.

Στην περιοχή της Καλλιθέας κεντρικός δρόμος όχι μόνο μετατράπηκε σε ποτάμι αλλά δημιουργήθηκε και… συντριβάνι.

Όπως φαίνεται από βίντεο που ανέβηκε στα social media, το συντριβάνι δημιουργήθηκε στη διασταύρωση της οδού Σκρα και Ανδρομάχης, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων να επιχειρούν ατάραχοι να προσπεράσουν τον πίδακα νερού.

Εντωμεταξύ, στο σκοτάδι βυθίστηκε ο εμπορικότερος δρόμος της πρωτεύουσας λόγω της κακοκαιρίας.

Όπως θα δείτε στο βίντεο της ομάδας Orange Press, πολλά καταστήματα στην Ερμού βρίσκονται χωρίς ρεύμα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν νωρίτερα στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Έκκληση Κεφαλογιάννη για αυξημένη προσοχή

Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:

«Από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πριν από λίγο συγκάλεσα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα υπουργεία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανά περιοχή.

Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας. Θερμά παρακαλώ όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι περιφερειάρχες βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙΚ, ώστε όπου εμφανίζονται τοπικά φαινόμενα, να ενημερώνουν άμεσα και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».

Απίστευτες εικόνες στη Λακωνία: Τα νερά ανέβηκαν ως την οροφή αυτοκινήτου – Διασώθηκαν τελευταία στιγμή τρία άτομα (Video)

Στο «παρά πέντε» κατάφεραν να διασωθούν τρεις άνθρωποι στη Λακωνία, που πλήττεται σφοδρά από την κακοκαιρία Byron, όταν παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά μέσα στο αυτοκινητό τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα τρια άτομα σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από άνδρες της ΕΜΑΚ, καθώς απεγκλωβίστηκαν από το όχημα στο οποίο επέβαιναν που κατακλύστηκε απο νερά στην Σκάλα Λακωνίας.

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ προχωρούν σε συνεχείς απεγκλωβισμούς πολιτών από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας» στο Facebook, εννέα άτομα της ομάδας επιχείρησαν σε περιοχή του Μαυροβουνίου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκα για να προσεγγίσουν την οικία, να παραλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, οι άνθρωποι που διασώθηκαν παρουσιάζουν μόνο ελαφρά υποθερμία και, συνολικά, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.

Πολύ μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως το δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Συνολικά η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και 4 από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν.

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Σπάρτης- Γυθείου, Γυθείου- Αρεόπολης και από Γύθειο προς Πλάτανο και Κονάκια της Ανατολικής Μάνης, αλλά αποκαταστάθηκε.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την Λακωνία. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «στην περιοχή της Σκάλας Βλαχιώτη, του Δήμου Ευρώτα, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ γίνεται παράκαμψη της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Σπάρτης – Μονεμβασιάς». Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ότι «με τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδιωτών λύνουμε σιγά – σιγά προβλήματα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και δίνουμε προσβασιμότητα σε κάποιες κοινότητες, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις», προσθέτοντας ότι «τα μηχανήματα επιχειρούν όπου καταγράφονται προβλήματα».

Επίσης, ανέφερε ότι «συνεχίζεται η βροχόπτωση στην Λακωνία, ενώ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται στο Δήμο Μονεμβασιάς και ειδικά στις περιοχές Μολάων και Συκιάς».

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και υποχωρήσεις οδοστρώματος στην Κρήτη

Έντονα προβλήματα παρατηρούνται στα νότια της μεγαλονήσου στην Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου. Ο δρόμος έξω από το χωριό Φέρμα Ιεράπετρας έκλεισε, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν λάσπες και φερτά υλικά. Η περιοχή είχε καεί τον περασμένο Ιούλιο.

Το νηπιαγωγείο και λύκειο στον Κουτσουρά δεν λειτούργησαν σήμερα ενώ με απόφαση του δημάρχου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Ο δήμος Βιάννου ανακοίνωσε το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έκλεισε για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών προσωρινά και θα δοθεί προς χρήση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Στην οδό Φωτάκη στο Ηράκλειο επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος. Στην οδό Σάκη Καράγιωργα κατέρρευσε από τις βροχές τμήμα οικοδομής.

Προβλήματα και στην Εύβοια

Στην Αμάρυνθο της Εύβοιας φούσκωσε επικίνδυνα ο Σαρανταπόταμος από την ισχυρή βροχόπτωση

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερέτριας, η Πυροσβεστική και εθελοντές με μηχανήματα που προσπαθούν να καθαρίσουν τον ποταμό από τα φερτά υλικά.

Περιορισμένα προβλήματα στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο από τις βροχές πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι και παρατηρήθηκαν περιορισμένες κατολισθήσεις. Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και στη Ρόδο

Πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στη Λίνδο της Ρόδου. Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, αναστέλλεται, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί.

Διαβάστε επίσης

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο