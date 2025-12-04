search
04.12.2025 16:20

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

04.12.2025 16:20
agrotis xorafi 8876- new

Ακυρώθηκε το ραντεβού αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή (5/12) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων, την ερχόμενη Δευτέρα 8/12, με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής: «Ο λόγος της ακύρωσης αφορά το γεγονός ότι από την πλευρά μας είχε ζητηθεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των φορέων της Κρήτης, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης θεσμική εκπροσώπηση και ολοκληρωμένη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν τον αγροτικό κόσμο του νησιού.  Ωστόσο, το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

Η Παγκρήτια Συντονιστική θεωρεί ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την Κρήτη πρέπει να λαμβάνονται με τη συμμετοχή και τη φωνή όλων των εμπλεκόμενων θεσμών. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται ότι δεν υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της συνάντησης. Η Επιτροπή παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου για τον προγραμματισμό νέας συνάντησης, όταν θα διασφαλιστεί η παρουσία όλων των φορέων της Κρήτης, όπως αρχικά είχε ζητηθεί».

