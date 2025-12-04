search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 15:53

Τσιάρας: Ομαλοποιούνται οι πληρωμές προς τους αγρότες – Έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ

04.12.2025 15:53
kostas_tsiaras_new

«Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι – το έχουμε αποδείξει», αναφέρε στο Alpha Radio ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σχολιάζοντας τοποθετήσεις αγροτών που δεν επιθυμούν συνάντηση.

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Τσιάρας σημείωσε, ότι το ΥΠΑΑΤ έχει διατηρήσει σταθερά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποίηση. «Έχουμε πει πολλές φορές ότι η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Έχουμε συναντηθεί με πολλούς φορείς και συλλόγους και είμαστε εδώ για να δούμε με σοβαρότητα και ρεαλισμό ποια ζητήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ποια είναι τα περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση» υπογράμμισε.

Σχετικά με τις πληρωμές δήλωσε ότι «ομαλοποιούνται», επισημαίνοντας πως «έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα που συνολικά αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ».

Για το Μέτρο 23 σημείωσε ότι η πληρωμή του έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Είπε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια ώστε η βασική ενίσχυση να εξοφληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και οι εκκρεμότητες προηγούμενου έτους. Παράλληλα, «οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα πληρωθούν για πρώτη φορά εντός του ίδιου έτους και όχι του επόμενου», με συνολικό ποσό 120 εκατ. ευρώ.

«Είναι ποσά που θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να μπούμε σε μια περίοδο ομαλοποίησης όλων των προβλημάτων του προηγούμενου διαστήματος».

Για την παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι «όλοι οι παραγωγοί που είδαν παρακράτηση, έχουν υπογράψει προκειμένου να γίνει», ενώ όσοι δεν υπέγραψαν «καλούνται να πληρώσουν την ασφαλιστική τους εισφορά μέχρι τις 30/03/2026».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ, σημείωσε ότι λόγω της ανησυχίας που εκφράστηκε από τον αγροτικό κόσμο «ο πρωθυπουργός ζήτησε να εξετάσουμε την παράταση της δεσμευμένης τιμής», μια διαδικασία που «θα εξεταστεί συνολικά από την κυβέρνηση».

Τέλος, για τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο επισήμανε ότι «η κυβέρνηση έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν: Νομοθέτησε την επιστροφή χωρίς πλαφόν στο ποσό. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα χρήματα στους αγρότες και ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην επιστροφή συν 50%», αυξάνοντας το αρχικό πλαφόν.

Διαβάστε επίσης:

«Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!» απαντά ο Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

Πώς απάντησε ο Φάμελλος στα «καρφιά» του Αλέξη Τσίπρα από το «Παλλάς»

Στο… αντάρτικο το έριξε ο Αυγενάκης για τους Αγρότες – Ερώτηση σε Πιερρακάκη και Τσιάρα για το ψηφιακό δελτίο, ζητάει ρεαλιστικά μέτρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

KAKOKAIRIA-AATTIKI-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

nea-filadelfeia-gates
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

agrotes vroxi mlpoko 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα παρά την κακοκαιρία – Νέοι αποκλεισμοί σε τελωνεία και δρόμους

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάλασε η μηχανή στο Intercity που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη – Ταλαιπωρία και αναστάτωση για 400 επιβάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:00
ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

KAKOKAIRIA-AATTIKI-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

nea-filadelfeia-gates
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

1 / 3