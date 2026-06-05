Καρυστιανού: «Ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία» – Τι είπε για δημοσκοπήσεις, Τσίπρα και Τέμπη

Με επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πεποίθηση ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία την επομένη των εκλογών συνέχισε τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Open, και φροντίζοντας να τονίσει ότι η ίδρυση νέου κόμματος συνδέεται με την δικαίωση του παιδιού της που δεν έρχεται.

Ειδικότερα, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που θέλουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να είναι μεταξύ των τεσσάρων πρώτων, η πρόεδρός της τόνισε ότι είναι σχετικά νωρίς για συμπεράσματα, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα του κόμματός της κάτι που – όπως είπε – αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον, ενώ ισχυρίστηκε ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών θα υπάρχει κυβέρνηση. «Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Ο λαός έχει φύγει από το παλαιοκομματικό σύστημα, έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό», επισήμανε και πρόσθεσε: «Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα».





Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα: «Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος για τον Μητσοτάκη»

Η Μαρία Καρυστιανού, έστρεψε τα βέλη της κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι επαγγελματίας πολιτικός που λειτουργεί όπως οι επαγγελματίες πολιτικοί: «Λέει ψέματα», τόνισε και πρόσθεσε: «Μπορεί πολύ εύκολα το “όχι” να το κάνει “ναι”, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει γι αυτό».





Παράλληλα, είπε ότι είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να έχει ως αντίπαλο την ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού.



«Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος ο κ. Τσίπρας. Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είπε ελάτε, πρώτη φορά Αριστερά, να σκίσουμε τα Μνημόνια. Σκίστηκαν τα Μνημόνια;», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας μας για 100 χρόνια. Δεν ελέγχουμε ζωτικά και στρατηγικά σημεία, αλλά το κάνουν ξένες χώρες. Και μιλάμε ακόμα για δημοκρατία και κράτος δικαίου και ασφάλεια; Που είναι όλα αυτά γιατί εγώ δεν τα βλέπω, νομίζω ότι ζω σε άλλη χώρα».







«Δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15»

Συνεχίζοντας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση που έχει από τους πολίτες: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, βλέπω όμως πως στους δέκα ανθρώπους που θα συναντήσω στον δρόμο για το γραφείο μου, οι επτά θα με πλησιάσουν θα μου δώσουν το χέρι, θα μου πουν “μη σταματάτε, είστε η ελπίδα μας”», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15. Είμαστε από την απέναντι πλευρά που βιώνουμε τις συνέπειες μια πολιτικής, έχουμε σεβασμό σε αυτά που λέμε, συμμεριζόμαστε την ευθύνη όσων λέμε».





Σε ερώτηση για τους λόγους που την οδήγησαν να κατέβει στην πολιτική, η κα Καρυστιανού είπε μεταξύ άλλων τα εξής:



«Η διαχείριση του πόνου είναι κάτι εντελώς προσωπικό, εγώ όμως δεν έχω βγει σε αυτόν τον αγώνα για τον πόνο μου, έχω βγει σε αυτό τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου που δεν έρχεται. Το κάνω αυτό γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσει η χώρα ως ένα κράτος – δικαίου. Από το να διαμαρτύρομαι μέχρι να φτάσω να πετύχω κάτι υπάρχει μια απόσταση που είναι κι η πιο δύσκολη… Εμείς πραγματικά θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ελλάδα».

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