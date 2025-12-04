Πώς απάντησε ο Φάμελλος στα «καρφιά» Τσίπρα από το «Παλλάς» – «Κάναμε υπερβάσεις χωρίς προσωπικές επιδιώξεις»

Στα καρφιά του Αλέξη Τσίπρα απάντησε με έμμεσο πλην ξεκάθαρο τρόπο από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε παρέμβασή του στη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας την οποία παρακολούθησαν μόλις έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπληρώσει πως από την πρώτη του ημέρα στο τιμόνι του κόμματος είχε δηλώσει για το «πόσο επικίνδυνη» είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για την ανάγκη υπερβάσεων.

«Με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας. Και υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα, μία ξεκάθαρη πολιτική πρόταση για μία ενωτική δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία, με στόχο όχι μια “καλύτερη αντιπολίτευση“, αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση», ανέφερε και πρόσθεσε πως έχει ασκήσει κριτική στις καθυστερήσεις και τις αμφιταλαντεύσεις, επιμένοντας όμως στην ανάγκη για μια προοδευτική απάντηση απέναντι στη δεξιά.

«Επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αυτή είναι η απάντηση και η λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να ενώσει δυνάμεις και να διαμορφώσει ένα κοινό προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα», είπε.

