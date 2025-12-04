search
04.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

04.12.2025 15:41

Πώς απάντησε ο Φάμελλος στα «καρφιά» Τσίπρα από το «Παλλάς» – «Κάναμε υπερβάσεις χωρίς προσωπικές επιδιώξεις»

famellos_vouli_new_789

Στα καρφιά του Αλέξη Τσίπρα απάντησε με έμμεσο πλην ξεκάθαρο τρόπο από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε παρέμβασή του στη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας την οποία παρακολούθησαν μόλις έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπληρώσει πως από την πρώτη του ημέρα στο τιμόνι του κόμματος είχε δηλώσει για το «πόσο επικίνδυνη» είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για την ανάγκη υπερβάσεων. 

«Με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας. Και υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα, μία ξεκάθαρη πολιτική πρόταση για μία ενωτική δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία, με στόχο όχι μια “καλύτερη αντιπολίτευση“, αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση», ανέφερε και πρόσθεσε πως έχει ασκήσει κριτική στις καθυστερήσεις και τις αμφιταλαντεύσεις, επιμένοντας όμως στην ανάγκη για μια προοδευτική απάντηση απέναντι στη δεξιά. 

«Επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αυτή είναι η απάντηση και η λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να ενώσει δυνάμεις και να διαμορφώσει ένα κοινό προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα», είπε.

vercace
ΚΟΣΜΟΣ

Versace: Αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ο Ντάριο Βιτάλε, έπειτα από λιγότερους από 9 μήνες 

yasser
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

vercace
ΚΟΣΜΟΣ

Versace: Αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ο Ντάριο Βιτάλε, έπειτα από λιγότερους από 9 μήνες 

yasser
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

