Στο… αντάρτικο το έριξε ο Αυγενάκης για τους Αγρότες – Ερώτηση σε Πιερρακάκη και Τσιάρα για το ψηφιακό δελτίο, ζητάει ρεαλιστικά μέτρα

Στο κλαδί της … ανταρσίας ανέβηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος σε ρόλο… αγροτοπατέρα εγκαλεί την κυβέρνηση για την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής για τη μεταφορά ελαιοκάρπου.

«Οι αγρότες μας αξίζουν σεβασμό, στήριξη και ρεαλιστικά μέτρα», είναι η κατακλείδα της ερώτησης του γαλάζιου πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για να προσθέσει ότι «ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής είναι αναγκαίος, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς προετοιμασία και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου».

Στην ερώτησή του που απευθύνεται στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Κώστα Τσιάρα αναφέρεται ότι το μέτρο -εν μέσω ελαιοκομικής περιόδου- έχει προκαλέσει σύγχυση, ανασφάλεια και φόβο για πρόστιμα. «Η εικόνα παραγωγών που προσπαθούν να εκδώσουν ψηφιακά έγγραφα με τα χέρια λερωμένα από τον ελαιόκαρπο, ανάμεσα στα ελαιόδεντρα και με την αγωνία της παράδοσης, είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την αγροτική πραγματικότητα», αναφέρει επί λέξει.

Η ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα, κατέθεσε ο πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης – Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, αναδεικνύοντας τις σοβαρές δυσκολίες και την αναστάτωση που προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η ξαφνική και χωρίς μεταβατική πρόβλεψη υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (Ψ.Δ.Α.) για τη μεταφορά ελαιοκάρπου.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, «το μέτρο εφαρμόζεται εν μέσω της ελαιοκομικής περιόδου, χωρίς πιλοτική φάση, χωρίς καμία προετοιμασία ή υποστήριξη προς τους παραγωγούς, προκαλώντας σύγχυση, ανασφάλεια και φόβο για πρόστιμα». Οι ελαιοπαραγωγοί – πολλοί εκ των οποίων είναι μεγαλύτερης ηλικίας και χωρίς ψηφιακές δεξιότητες – καλούνται να χρησιμοποιούν εφαρμογές, φορητές συσκευές και πρόσβαση στο διαδίκτυο τη στιγμή της συγκομιδής, συχνά σε περιοχές χωρίς σήμα ή ίντερνετ.

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρει πως «η εικόνα παραγωγών που προσπαθούν να εκδώσουν ψηφιακά έγγραφα με τα χέρια λερωμένα από τον ελαιόκαρπο, ανάμεσα στα ελαιόδεντρα και με την αγωνία της παράδοσης, είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την αγροτική πραγματικότητα».

Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα της Ισπανίας, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο τεχνολογικά προηγμένες αγροτικές οικονομίες της Ευρώπης, η οποία επέλεξε να αναβάλει την εφαρμογή αντίστοιχων ψηφιακών παραστατικών, προκειμένου να προφυλάξει την παραγωγική διαδικασία και να διασφαλίσει την ομαλή προσαρμογή του αγροτικού κόσμου.

Επιπλέον, σημειώνει πως το 2025 είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική ελαιοπαραγωγή, με χαμηλές αποδόσεις, προβλήματα από ασθένειες, κλιματική πίεση, αυξημένα κόστη παραγωγής και αστάθεια στην αγορά του ελαιολάδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου χωρίς υποστήριξη «προσθέτει ένα ακόμα ψηφιακό και γραφειοκρατικό βάρος, πλήρως ασύμβατο με τις συνθήκες εργασίας στα χωράφια».

Με την ερώτησή του, ο Βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν:

Προτίθεστε να αναστείλετε την άμεση εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, κατά τα πρότυπα της Ισπανίας, ώστε να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και προετοιμασία;

Υπάρχει σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, ώστε να εντοπιστούν στην πράξη τεχνικά προβλήματα και ανάγκες υποστήριξης;

Εξετάζετε το ενδεχόμενο χορήγησης μεταβατικού σταδίου τουλάχιστον για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι παραγωγοί;

Ο κ. Αυγενάκης κλείνοντας τόνισε: «Οι αγρότες μας αξίζουν σεβασμό, στήριξη και ρεαλιστικά μέτρα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής είναι αναγκαίος, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς προετοιμασία και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου».

