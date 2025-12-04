Καραμέρος «αδειάζει» Φάμελλο υπέρ Τσίπρα: «Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω» (video)

Θέση στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, «αδειάζοντας» την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ο Γιώργος Καραμέρος μιλώντας το πρωί στο Open για την χθεσινή εκδήλωση στο Παλλάς.

Όπως είπε, μέχρι προχθές υπήρχε ένα έλλειμμα ηγετικότητας στο χώρο, εικόνα που κατά τον ίδιο, αλλάζει μετά την χθεσινή παρέμβαση Τσίπρα. Εδώ ισχύει, είπε, «αυτό που λέει ο λαός, “αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω”».

Δανειζόμενος την αναφορά Τσίπρα στον Ηράκλειτο, ο Γιώργος Καραμέρος, σημείωσε αρχικά πως ότι «αυτός ο κύκλος ήταν ένα σημείο του τέλους και της αρχής, αντικείμενο προβληματισμού για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μία ανάσα για τους πολίτες».

Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα αν ο πρώην πρωθυπουργός «σας είπε ότι είστε άχρηστοι» απάντησε πως ο Αλέξης Τσίπρας «μίλησε για ανικανότητα των ηγεσιών. Κοιτάξτε τους αριθμούς και τις δημοσκοπήσεις». «Νομίζω» συνέχισε, «ότι αυτό δεν ήταν προσβολή προς τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για πολιτική, η πολιτική είναι σκληρό πράγμα. Η πολιτική επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων, και οι πολίτες απαντούνε με σκληρότητα πολλές φορές για το τι θέλουν και δε θέλουν ως εκπροσώπηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα ηγετικότητας. Υπήρχε, μέχρι προχθές θα έλεγα εγώ. Χθες, ο Αλέξης Τσίπρας επέδειξε ηγετικότητα εσωτερικά, απέναντι, προς τα έξω, προς τους πολίτες, φώναξε “παρών”».

Στο ερώτημα αν το περί ελλείμματος ηγετικότητας δηλώνει πως «δε μου κάνει ο πρόεδρός μου», αν δηλαδή είναι αιχμή για τον Φάμελλο, ο Γιώργος Καραμέρος απάντησε πως είναι κατανοητή η αμηχανία και ο εκνευρισμός που υπάρχει στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ, που αντιμετώπισαν την ομιλία Τσίπρα με τα ίδια επιχειρήματα, αλλά «εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός, αρχηγού παρόντος “πάσα αρχή παυσάτω”. Χρειάζεται να φύγει ο Μητσοτάκης. Με ποιο τρόπο; Θα το δούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια αρχή χθες, θα βγει να ακούσει την κοινωνία».

Σημείωσε επίσης, πως η χθεσινή παρουσίαση «δεν ήταν μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Τσίπρας δεν απευθύνεται μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τα άλλα κόμματα. «Χθες ένα σύνθημα ακούστηκε “Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά”». Παραπέμποντας στην εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, σημείωσε πως «αυτό το σύνθημα που είναι από τον πυρήνα της λαϊκής βάσης του ΠΑΣΟΚ».

Σε σχέση με το γεγονός ότι οι θέσεις που κρατήθηκαν για τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση ήταν στον εξώστη, σημείωσε:

«Δε θα κάνω την αστική εκτίμηση ότι κάποτε οι επίσημοι κάθονταν στα θεωρεία, αλλά νομίζω ότι ήταν μια σημειολογική ταξιθεσία, ότι τον πρώτο λόγο τον έχουν οι πολίτες, όλοι είναι καλεσμένοι και ευππρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ στην πρώτη θέση».

