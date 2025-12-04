search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:05
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.12.2025 09:55

Από την πλατεία του μπουζουξίδικου και τους αποκλεισμούς στην εξορία του εξώστη

Ήταν θλιβερή η εικόνα από το θέατρο Παλλάς.

Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν εξοβελιστεί στη… γαλαρία του θεάτρου, για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο του – αλλά ταυτόχρονα και την ομιλία του για την ίδρυση νέου κόμματος.

Η ειρωνεία είναι πως τα ίδια στελέχη που δέχθηκαν τον αυτοεξευτελισμό χθες, ήταν εκείνα που είχαν πρωταγωνιστήσει στον αντιδημοκρατικό τραγέλαφο με το μαϊμού συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι στο Γκάζι. Τότε ήταν εκείνα, που έκαναν την ταξιθεσία, αποκλείοντας χιλιάδες συνέδρους ή περιορίζοντάς τους σε σκοτεινές αίθουσες για να κρατήσουν για τους εαυτούς τους τις πρώτες θέσεις της κεντρικής αίθουσας – και τα οφίκια της Κουμουνδούρου.

Αλλά επειδή η ζωή έχει δύο όψεις, χθες βίωσαν την άλλη: αυτή του δικού τους ευτελισμού. Καίτοι αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, κορυφαία στελέχη ενός πολιτικού χώρου και επιφανείς πολιτικοί παράγοντες, να τους «πετάνε» στη γαλαρία σαν ανεπιθύμητους. Και από πάνω να τους λένε ότι «έκλεισαν τον πολιτικό τους κύκλο» και πως απέτυχαν παταγωδώς – άρα δεν του είναι καν χρήσιμοι.

Τουλάχιστον εκείνοι που αποκλείστηκαν στο Γκάζι και αντιμετωπίστηκαν ως παρίες, αντιμετώπισαν βία. Αυτοί εδώ διασύρθηκαν μόνοι τους

