search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 10:15
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 08:08

Ο Τσίπρας, τα κανάλια και τα… νεύρα του ΠΑΣΟΚ

04.12.2025 08:08
tsipras_book_new

Ενοχλημένο – για να μην πούμε κάτι βαρύτερο – είναι το ΠΑΣΟΚ από την προβολή που έλαβε από τα τηλεοπτικά κανάλια η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.

Οι πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι στελέχη του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης δεν έκρυβαν την έκπληξή τους για το χρόνο που αφιερώθηκε στη χθεσινή εκδήλωση, αποδίδοντας το μέγεθος της προβολής σε συμφέροντα που στηρίζουν την «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας.

Μάλιστα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, αναμένονται και αιχμές για τη στάση των ΜΜΕ ακόμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Πάντως, για να τα λέμε όλα, δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι το βιβλίο Τσίπρα – και οι «ουρές» του – αποτελεί ένα μείζον πολιτικό γεγονός για τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Η πανηγυρική είσοδος του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης» (Video)


«Ιθάκη»: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες» – Μηνύματα για restart της αντιπολίτευσης από το «Παλλάς»

Ένα τριαντάφυλλο στην άδεια θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη στο Παλλάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_vouleutes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε τρώνε στου… Καραβίτη: Ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους βουλευτές για να κατευνάσει αντιδράσεις – Ποιοι θα πάνε

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

tsipras_galaria_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την πλατεία του μπουζουξίδικου και τους αποκλεισμούς στην εξορία του εξώστη

crediabank
BUSINESS

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 10:15
mitsotakis_vouleutes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε τρώνε στου… Καραβίτη: Ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους βουλευτές για να κατευνάσει αντιδράσεις – Ποιοι θα πάνε

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

1 / 3