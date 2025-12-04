Ο Τσίπρας, τα κανάλια και τα… νεύρα του ΠΑΣΟΚ

Ενοχλημένο – για να μην πούμε κάτι βαρύτερο – είναι το ΠΑΣΟΚ από την προβολή που έλαβε από τα τηλεοπτικά κανάλια η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.

Οι πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι στελέχη του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης δεν έκρυβαν την έκπληξή τους για το χρόνο που αφιερώθηκε στη χθεσινή εκδήλωση, αποδίδοντας το μέγεθος της προβολής σε συμφέροντα που στηρίζουν την «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας.

Μάλιστα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, αναμένονται και αιχμές για τη στάση των ΜΜΕ ακόμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Πάντως, για να τα λέμε όλα, δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι το βιβλίο Τσίπρα – και οι «ουρές» του – αποτελεί ένα μείζον πολιτικό γεγονός για τη χώρα.

