search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 20:29

Η πανηγυρική είσοδος του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης» (Video)

03.12.2025 20:29
alexis-tsipras

Καταχειροκροτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άφιξη του στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Στο πλευρό του ήταν η σύντροφος του Μπέτυ Μπαζιάνα.

 Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στο Παλλάς για να παρακολουθήσει την παρουσίαση φώναζε το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού και του έδινε σε κάθε βήμα το χέρι

Άλλοι φώναζαν «να τος ο Πρωθυπουργός», προσμένοντας με την επιστροφή του και επίσημα στην πολιτική, την επιστροφή του και στο … Μαξίμου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αφού φίλησε τη χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη, κάθισε ανάμεσα στον εκδότη του και τη σύντροφο του.

Διαβάστε επίσης

«Ιθάκη»: LIVE η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα από το θέατρο Παλλάς

Ένα τριαντάφυλλο στην άδεια θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη στο Παλλάς

Μήνυμα Γεροβασίλη από την παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Ο κόσμος ζητά ελπίδα, είναι ώρα να περάσουμε στην επόμενη μέρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kasselakis 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τσίπρα: Η εικόνα στο «Παλλάς» ήταν σαν να βλέπεις την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

xilodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές γρονθοκόπησαν 12χρονο στην Πάτρα και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

trump oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συνομιλίες στη Μόσχα: «Δεν ξέρω τι θα προκύψει – Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό»

giakoumakis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Γιακουμάκη στο 96΄ ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» βαθμό στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-1 με τον Άρη

kakokairia byron 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαλάζι – SOS για 8 περιοχές με έντονα φαινόμενα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:22
kasselakis 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τσίπρα: Η εικόνα στο «Παλλάς» ήταν σαν να βλέπεις την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

xilodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές γρονθοκόπησαν 12χρονο στην Πάτρα και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

trump oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συνομιλίες στη Μόσχα: «Δεν ξέρω τι θα προκύψει – Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό»

1 / 3