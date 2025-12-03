Η πανηγυρική είσοδος του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης» (Video)

Καταχειροκροτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άφιξη του στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Στο πλευρό του ήταν η σύντροφος του Μπέτυ Μπαζιάνα.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στο Παλλάς για να παρακολουθήσει την παρουσίαση φώναζε το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού και του έδινε σε κάθε βήμα το χέρι.

Άλλοι φώναζαν «να τος ο Πρωθυπουργός», προσμένοντας με την επιστροφή του και επίσημα στην πολιτική, την επιστροφή του και στο … Μαξίμου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αφού φίλησε τη χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη, κάθισε ανάμεσα στον εκδότη του και τη σύντροφο του.

Διαβάστε επίσης

«Ιθάκη»: LIVE η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα από το θέατρο Παλλάς

Ένα τριαντάφυλλο στην άδεια θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη στο Παλλάς

Μήνυμα Γεροβασίλη από την παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Ο κόσμος ζητά ελπίδα, είναι ώρα να περάσουμε στην επόμενη μέρα»