Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή σε βενζινάδικο στη Ραφήνα 

Χειροπέδες πέρασαν σε δύο άτομα οι αρχές για συμπλοκή σε βενζινάδικο στη Ραφήνα.

Το περιστατικό συνέβη στις 11:30 το πρωί. Άνδρας 52 ετών μπήκε στην καφετέρια που βρίσκεται μέσα στο βενζινάδικο και άρχισε να παρενοχλεί εργαζόμενη.

Πελάτης παρενέβη για να προστατεύσει την εργαζόμενη. Μετά από λίγο εμφανίστηκε και ο συνάδελφος της και επιχείρησε να βγάλει τον 52χρονο έξω από την επιχείρηση.

Ο 52χρονος που είναι παλιός γνώριμος των αρχών έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη του και τραυμάτισε τον πελάτη και τον υπάλληλο στα χέρια και στο κεφάλι.

Στη συνέχεια ένα από τα θύματα, παρότι ήταν τραυματισμένο, πήγε στο αυτοκίνητό του, έβγαλε ένα μακρύ αντικείμενο που έμοιαζε με κοντάρι και χτύπησε με αυτό τον 52χρονο.

Η συμπλοκή μεταφέρθηκε στον δρόμο, με τον 52χρονο να επιχειρεί να διαφύγει. Ο τραυματίας

επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και σε απόσταση 30 μέτρων από το βενζινάδικο, κατάφερε με το τελικά να τον ακινητοποιήσει. Σε βάρος και των δύο ασκήθηκαν διώξεις για βαριά σωματική βλάβη.

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