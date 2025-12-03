Ένα τριαντάφυλλο στην άδεια θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη στο Παλλάς

Μια θέση είναι και θα παραμείνει άδεια στο Παλλάς, όπου πλήθος κόσμου και πολιτικοί δίνουν το παρών για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Είναι κρατημένη για τον αείμνηστο Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου.

Ένα τριαντάφυλλο έχει τοποθετηθεί στην θέση, για να θυμίζει στους παριστάμενους τη συμβολή του στην Αριστερά, τη στενή φιλία του με τον πρώην πρωθυπουργό και το έργο του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Τετ α τετ Χατζηδάκη-Γκιλφόιλ: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου»

Στο Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ο Φάμελλος

Μητσοτάκης για ΑμεΑ: «Καθρέφτης για μια χώρα και η φροντίδα για τους πολίτες με αναπηρία