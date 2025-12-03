Κοσμοσυρροή για την «Ιθάκη»: Ο Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του στο Παλλάς – Φάμελλος, Χαρίτσης και πλήθος βουλευτών έδωσαν το «παρών» (Photos/Video)

Πλήθος κόσμου, στελέχη και φίλοι του χώρου έσπευσαν στο θέατρο Παλλάς, στην οδό Βουκουρεστίου, για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Η ουρά ήδη από τις 16:30 ήταν τεράστια. Συγκίνηση προκάλεσε η κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη με ένα τριαντάφυλλο τοποθετημένο πάνω της. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά δίνουν το παρών.

Στελέχη από τον χώρο της Αριστεράς έδωσαν το παρών στο Παλλάς, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε λίγο πριν τις 7:30 μ.μ. υπό το σύνθημα «Αλέξη προχώρα ήρθε η ώρα».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και μεταξύ άλλων οι βουλευτές Όλγα Γεροβασιλη, Κώστας Μπάρκας, Μαρίνα Κοντοτολη, Γιώργος Ψυχογιός, Κατερινα Νοτοπουλου, Καλλιόπη Βεττα, Μίλτος Ζαμπαρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεικοπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Καραμερος, Χρήστος Γιαννούλης, Συμεών Κεδικογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Χάρης Μαμουλακης, Γιώργος Γαβρηλος, Γιώργος Παπαηλιού, Πόπη Τσαπανίδου, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς.

Ουσιαστικά 20 βουλευτές του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σ. Φαμελλου, από τους 25 συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν το «παρών» στην παρουσίαση.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν επίσης το «παρών», στελέχη, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Γραμματέας Στέργιος Καλπάκης, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Σ. Φάμελλου, Χρήστος Κυμπιζής, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η πρώην βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου Δώρα Αυγέρη.

Στο Παλλάς βρέθηκαν επίσης οι Λουκά Κατσέλη, Πέτρος Κόκκαλης και Γιαννης Δραγασακης, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Πάνος Σκουρολιάκος, ο Γιώργος Βαρεμένος, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης, Αθήνα Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάνης, κ.ά.

Από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς έδωσαν το «παρών», ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαριτσης, και οι Έφη Αχτσιογλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζουφη, Σία Αναγνωστοπούλου, Φερχατ Οζγκιουρ, Χουσείν Ζειμπεκ και το μέλος ΠΓ ΝεΑρ Νίκος Μπίστης.

Προφανώς, δεν πρόκειται για μια κοινή βιβλιοπαρουσίαση αλλά για πολιτική κατ’ ουσίαν εκδήλωση, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός.

Για το βιβλίο μίλησαν και η καθηγήτρια Ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος, η συντονίστρια του Επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Α. Τσίπρας, Ευγενία Φωτονιάτα και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών (2015-2019) Γιώργος Χουλιαράκης.

Αντίτυπα της Ιθάκης διατίθενται στο χώρο, ως είθισται στις παρουσιάσεις βιβλίων.

Οι πρώτες σειρές καθισμάτων ήταν «κρατημένες» από τους διοργανωτές. Μεταξύ άλλων για τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση, την Όλγα Γεροβασίλη, τον Γιάννη Δραγασάκη. Ξεχωρίζει η θέση που κρατήθηκε τιμητικά για τον αείμνηστο Αλέκο Φλαμπουράρη. Στο κάθισμα υπάρχει ένα τριαντάφυλλο.

Κατά την είσοδό τους στελέχη και φίλοι του χώρου, στέλνουν μηνύματα για την επόμενη μέρα, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των εξελίξεων και ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

​Ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «πολύ θετική», επισημαίνοντας τη μαζική παρουσία νέων ανθρώπων, φοιτητών και μαθητών, δίπλα στις παλαιότερες γενιές.

​«Δημιουργούν έναν τόπο συνάντησης και στηρίζουν το εγχειρήμα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα προς την Ιθάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις».

​Από την πλευρά του, ο Θύμιος Γεωργόπουλος έδωσε έντονο πολιτικό στίγμα, μιλώντας για «επανέναρξη όλης της αντιπολίτευσης». Όπως τόνισε, μετά από μια περίοδο περιθωριοποίησης, «επανασυντίθενται δίπλα του προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την επέλαση».

​Ο ίδιος υπογράμμισε τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά την κινηματική του πορεία κάτω από τη βάση, όπως ο ίδιος δήλωσε, και όχι μέσα από την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας και του θέσφατου που δίδει η θέση του πρώην πρωθυπουργού».

​Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης: «Θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε προοδευτικού, κάθε αριστερού και κάθε δημοκράτη να δώσει ένα τέλος, να σηκωθεί από τον καναπέ του και σήμερα να πυκνώσει τις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα».

