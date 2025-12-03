search
03.12.2025 14:32

Στη Βουλή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Με ένα τριαντάφυλλο την υποδέχθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης (photos/video)

gulifoyle_vouli

Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που επισκέπτεται το κοινοβούλιο.

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ντυμένη στα λευκά, λίγο πριν τις 14.30 πέρασε την κεντρική είσοδο της Βουλής για τη συνάντησή της με τον τρίτο τη τάξει πολιτειακό παράγοντα.

Έφθασε στην κεντρική είσοδο των επισήμων, πάνω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και μπαίνοντας στο Μέγαρο της Βουλής χαιρέτισε στα ελληνικά λέγοντας «καλησπέρα» τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί.

Η Αμερικανίδα πρέσβης βρίσκεται αυτή την ώρα στο γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη. Η συνάντησή τους εντάσσεται στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχουν οι νέοι πρέσβεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.

Ο Πρόεδρος της Βουλής της δώρισε έναν ασημένιο δίσκο και ένα μεταξωτό μαντήλι, καθώς και μια γραβάτα με έντονο το ελληνικό στοιχείο για τον γιο της Ρόναν. Η ίδια ήταν εξαιρετικά φιλική και δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία με τους δημοσιογράφους, όταν εκείνοι της το ζήτησαν.

