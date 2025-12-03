search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

03.12.2025 11:34

Γεραπετρίτης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν θέση στον κόσμο»

03.12.2025 11:34
Απόλυτη στήριξη στην Ουκρανία και η εξασφάλιση ηρεμίας στις γειτονικές χώρες, εξέφρασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του πριν την έναρξη της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση έχει κύριο θέμα συζήτησης το Ουκρανικό, για το οποίο ο Ελληνας υπουργός τόνισε πως «θα πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητα της Συμμαχίας, τη συνοχή της Συμμαχίας, να μετρήσουμε τις δυνάμεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε πολύ πιο ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες, χωρίς να διαταράξουμε τη συνοχή της άμυνάς μας. Η Υπουργική Σύνοδος λαμβάνει χώρα εν μέσω των συζητήσεων για την Ουκρανία. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στην Ουκρανία. Η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στον σύγχρονο κόσμο. Δεν έχουν καμία θέση και συνάρτηση με το Διεθνές Δίκαιο».

Ακόμη, ο Γ. Γεραπετρίτης είπε στη δήλωσή του: «Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω το ζήτημα της Νότιας Γειτονίας. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες εκείνες, οι οποίες πρωτοστάτησαν στο σχέδιο δράσης για τη Νότια Γειτονία. Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή, η ζώνη του Σαχέλ αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμες περιοχές για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή. Θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ηρεμία στην περιοχή. Πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα θέτουμε τα προηγούμενα για το μέλλον.

Η Ελλάδα, στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον σκληρό πυρήνα του ΟΑΣΕ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας, υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των μερών».

ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

ADVERTORIAL

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα, κλασική παραγωγή της «Ζιζέλ»

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό που στέλνει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και Σλοβακία

LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

