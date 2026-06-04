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04.06.2026 22:23

Αθηνά Λινού: Υπέρ της συνεργασίας ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ – «Θα με ενθουσίαζε»

04.06.2026 22:23
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Στο ΕΡΤNews και στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα», η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού τοποθετήθηκε για τις πολιτικές διεργασίες και τις πληροφορίες περί επαφών της με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. Η ίδια, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα περί προσεγγίσεών της, υπογράμμισε ότι «περιμένω να δω τις εξελίξεις» και «μιλάω με όλους».

«Η αλήθεια είναι ότι μιλάω με πολλούς και μιλάω με όλους και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου. Μπήκα στη Βουλή μετά από μακροχρόνια καριέρα σε άλλο χώρο και βρήκα φίλους και επομένως με αυτόν τον τρόπο μιλάω με όλους. Περιμένω να δω τις εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά η κ. Λινού.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, με φόντο και σχετικές δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η Αθηνά Λινού απάντησε: «Θα με ενθουσίαζε». Παράλληλα πρόσθεσε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αριστερά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι ο διχασμός, οι αντιθέσεις, η μη δυνατότητα συνεργασίας και αυτό καταλήγει εις βάρος των πιο ευάλωτων».

Μιλώντας για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια τη χαρακτήρισε «φρικτή», επισημαίνοντας ότι «ξεκίνησαν 46, ξεκινήσαμε 46 βουλευτές, και τώρα είναι λιγότεροι από τους μισούς».

Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Ελπίζω ότι ο ίδιος εμπνέεται από την ιδέα της συνεργασίας -το λέει αυτό και ο τίτλος του κόμματος- και ότι θα μπορέσει να οδηγηθεί σε συνεργασίες μεταξύ όσο το δυνατόν περισσότερων Ελλήνων που μπορούν να μοιραστούν τα ίδια ιδανικά, δηλαδή να νοιάζονται για τον άνθρωπο».

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