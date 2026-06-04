Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία άνοιξε λογαριασμούς στα social media

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία άνοιξε λογαριασμούς στα social media.
Ειδικότερα, άνοιξε λογαριασμούς Facebook, Instagram, Tik Tok, Χ καθώς και κανάλι στο Youtube όπου έχουν ήδη ανέβει βίντεο και συνεντεύξεις της Μαρίας Καρυστιανού.
Διαβάστε επίσης
Φουντώνουν οι φήμες για κόμμα Σαμαρά – Μιλά την Παρασκευή σε εκδήλωση στο Ηράκλειο
Η «Θεοπούλα» έγινε μέλος της ΕΛΑΣ και κάνει… θραύση
Ο Γεωργιάδης στο ίδιο τραπέζι με Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη – Αμήχανη στιγμή σε εκδήλωση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.