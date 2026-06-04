Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία άνοιξε λογαριασμούς στα social media

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία άνοιξε λογαριασμούς στα social media.

Ειδικότερα, άνοιξε λογαριασμούς Facebook, Instagram, Tik Tok, Χ καθώς και κανάλι στο Youtube όπου έχουν ήδη ανέβει βίντεο και συνεντεύξεις της Μαρίας Καρυστιανού.

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