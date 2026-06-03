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03.06.2026 06:55

Ο Γεωργιάδης στο ίδιο τραπέζι με Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη – Αμήχανη στιγμή σε εκδήλωση

03.06.2026 06:55
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Το επίκεντρο βλεμμάτων και συζητήσεων έγινε ένα από τα τραπέζια στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια παρουσίας της εταιρείας Μασούτης ΑΕ στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για το τραπέζι που καθόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνι Γεωργιάδη, βρέθηκαν μαζί στο ίδιο τραπέζι, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συμπληρώνει το… παζλ της αμηχανίας. 

Βέβαια το βλέμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου τα λέει όλα στη φωτογραφία ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε αυτό το κλικ, φαίνεται να μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που λειτούργησε… πυροσβεστικά στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. 

Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, κοιτάζει… αλλού, με εξίσου αμήχανο βλέμμα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, είναι μία από αυτές που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο X.

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