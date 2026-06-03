Ο Γεωργιάδης στο ίδιο τραπέζι με Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη – Αμήχανη στιγμή σε εκδήλωση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το επίκεντρο βλεμμάτων και συζητήσεων έγινε ένα από τα τραπέζια στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια παρουσίας της εταιρείας Μασούτης ΑΕ στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για το τραπέζι που καθόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Μόλις μία εβδομάδα μετά τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνι Γεωργιάδη, βρέθηκαν μαζί στο ίδιο τραπέζι, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συμπληρώνει το… παζλ της αμηχανίας.
Βέβαια το βλέμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου τα λέει όλα στη φωτογραφία ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε αυτό το κλικ, φαίνεται να μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που λειτούργησε… πυροσβεστικά στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.
Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, κοιτάζει… αλλού, με εξίσου αμήχανο βλέμμα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, είναι μία από αυτές που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο X.
Διαβαστε επίσης
Οι δεξαμενές του Τσίπρα και της Καρυστιανού
Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ
Μόνο τρολ: Πώς ο Πέτρος Κόκκαλης έγινε viral με την παραίτηση από το… κόμμα του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.