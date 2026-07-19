search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 04:12
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.07.2026 02:29

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

19.07.2026 02:29
mpala-mundial-2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

A Όμιλος

1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό 0-3
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Μεξικό 9 (6-0)
  2. Νότια Αφρική 4 (2-3)
  3. Νότια Κορέα 3 (2-3)
  4. Τσεχία 1 (2-6)

——————————————-

B όμιλος

1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία 4-1
Καναδάς – Κατάρ 6-0
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς 2-1
Βοσνία – Κατάρ 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ελβετία 7 (7-3)
  2. Καναδάς 4 (9-3)
  3. Βοσνία 4 (5-6)
  4. Κατάρ 1 (2-10)

C όμιλος

1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
Αϊτή – Σκωτία 0-1
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο 0-1
Βραζιλία – Αϊτή 3-0
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία 0-3
Μαρόκο – Αϊτή 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βραζιλία 7 (7-1)
  2. Μαρόκο 7 (6-3)
  3. Σκωτία 3 (1-4)
  4. Αϊτή 0 (2-8)

D όμιλος

1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία 2-0
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Τουρκία – Παραγουάη 0-1
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ 3-2
Παραγουάη – Αυστραλία 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΗΠΑ 6 (8-4)
  2. Αυστραλία 4 (2-2)
  3. Παραγουάη 4 (2-4)
  4. Τουρκία 3 (3-5)

E όμιλος

1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο 7-1
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Εκουαδόρ -Κουρασάο 0-0
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2
Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γερμανία 6 (10-4) –
  2. Ακτή Ελεφαντοστού 6 (4-2) –
  3. Εκουαδόρ 4 (2-2) –
  4. Κουρασάο 1 (1-9)

F όμιλος

1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Σουηδία -Τυνησία 5-1
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία 5-1
Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
3η αγωνιστική
Ολλανδία – Τυνησία 3-1
Ιαπωνία – Σουηδία 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολλανδία 7 (10-4)
  2. Ιαπωνία 5 (7-3)
  3. Σουηδία 4 (7-7)
  4. Τυνησία 0 (2-12)

G όμιλος

1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος 1-1
Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν 0-0
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (1-5)
Αίγυπτος – Ιράν 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βέλγιο 5 (6-2)
  2. Αίγυπτος 5 (5-3)
  3. Ιράν 3 (3-3)
  4. Νέα Ζηλανδία 1 (4-10)

H όμιλος

1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0-0
Ουρουγουάη – Ισπανία 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ισπανία 7 (5-0)
  2. Πράσινο Ακρωτήρι 3 (2-2)
  3. Ουρουγουάη 2 (3-4)
  4. Σαουδική Αραβία 2 (1-5)

I όμιλος

1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Ιράκ – Νορβηγία 1-4
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ 3-0
Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία 1-4
Σενεγάλη – Ιράκ 5-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 9 (10-2)
  2. Νορβηγία 6 (8-7)
  3. Σενεγάλη 3 (8-6)
  4. Ιράκ 0 (1-12)

J όμιλος

1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία 3-0
Αυστρία – Ιορδανία 3-1
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Ιορδανία – Αλγερία 1-2
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία 3-3
Ιορδανία – Αργεντινή 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αργεντινή 9 (8-1)
  2. Αυστρία 4 (6-6)
  3. Αλγερία 4 (5-7)
  4. Ιορδανία 0 (3-8)

K όμιλος

1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό 1-1
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
Κολομβία – Κονγκό 1-0
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία 0-0
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Κολομβία 7 (4-1)
  2. Πορτογαλία 5 (6-1)
  3. Κονγκό 4 (4-3)
  4. Ουζμπεκιστάν 0 (2-11)

L όμιλος

1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία 4-2
Γκάνα – Παναμάς 1-0
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα 0-0
Παναμάς – Κροατία 0-1
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία 2-0
Κροατία – Γκάνα 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αγγλία 7 (6-2)
  2. Κροατία 6 (5-5)
  3. Γκάνα 4 (2-2)
  4. Παναμάς 0 (0-4)

Φάση των 32
73: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ – ΚΑΝΑΔΑΣ 0-1
74: ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ 2-1
75: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 1-1 (3-4 πεν).
76: ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ 1-1 (2-3 πεν).
77: ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1-2
78:ΓΑΛΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ 3-0
79: ΜΕΞΙΚΟ – ΕΚΟΥΑΔΟΡ 2-0
80: ΑΓΓΛΙΑ – ΚΟΝΓΚΟ 2-1
81: ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ 3-2
82: ΗΠΑ – ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 2-0
83: ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ 3-0
84: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ 2-1
85: ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ 2-0
86: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1-1 (4-2 πεν.)
87: ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ 1-0
88: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 3-2

Φάση των 16
89: ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ 0-3
90: ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ- ΓΑΛΛΙΑ 0-1

91: ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΡΒΗΓΙΑ 1-2
92: ΜΕΞΙΚΟΑΓΓΛΙΑ 2-3
93: ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1-0
94: ΒΕΛΓΙΟΗΠΑ 4-1
95: ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2-3
96: ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ 0-0 (4-3 πεν)

Φάση των 8 – ΠΡΟΗΜΗΤΕΛΙΚΑ
97: ΜΑΡΟΚΟ-ΓΑΛΛΙΑ 0-2
98: ΙΣΠΑΝΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ 2-1
99: ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 1-2
100: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΕΛΒΕΤΙΑ 3-1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 0-2
ΑΓΓΛΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1-2

ΓΑΛΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ 4-6

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΚΥΡΙΑΚΗ 19/7 — 22.00)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Summer Sale
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

England-France 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το ματς του αιώνα ο μικρός Τελικός – Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία 6-4 και κατέκτησε την τρίτη θέση (Photos/Video)

Police
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Επιτέθηκε με φαλτσέτα μετά από καβγά μέσα σε φούρνο και διέφυγε προκαλώντας τροχαίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

messinia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης έβαζαν φωτιές - Κατηγορούνται για 7 εμπρησμούς από πρόθεση

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 02:29
mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Summer Sale
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

1 / 3