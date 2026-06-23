Μουντιάλ 2026: Νέα λάμψη με δύο γκολ για Μέσι, Μπαπέ και Χάαλαντ – Ανατροπή ελπίδας για Αλγερία (videos)

Με τους Μέσι, Μπαπέ και Χάαλαντ να «σφραγίζουν» με δύο γκολ τις προκρίσεις Αργεντινής, Γαλλίας και Νορβηγίας στους «32» του Μουντιάλ 2026 και την Αλγερία να φέρνει τούμπα το ματς με την Ιορδανία και να μένει στο κόλπο της πρόκρισης, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 9ο και 10ο Όμιλο.

Παράλληλα ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, με τα δύο γκολ που πέτυχε, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς σε έξι Μουντιάλ και 26 συμμετοχές, έφτασε τα 18 γκολ και προσπέρασε τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε που έχει μείνει στα 16.

Πλέον, κινδυνεύει μόνο από τον Κιλιάν Μπαπέ, που έφτασε τα 16 με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στο Ιράκ.

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Αργεντινή: Μέσι λαμπρός την οδηγεί, 2-0 την Αυστρία

Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους «32», εξασφαλίζοντας και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Στο 10′ ο Μέσι αστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο Λαουτάρο Μαρτίνες από τον Πος, όμως στο 38΄ ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Μέσι με αριστερό πλασέ πάνω στην κίνησε άνοιξε το σκορ.

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970).

Γαλλία: Πρόκριση για τη Γαλλία με πρωταγωνιστή ξανά τον Μπαπέ, 3-0 το Ιράκ

Από την πλευρά της, η Γαλλία νίκησε (3-0) το Ιράκ σε αγώνα του 9ου ομίλου, το οποίο ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε στις 03:48 λόγω της διακοπής -135 λεπτών- εξαιτίας προειδοποίησης για κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες και εξασφάλισε και εκείνη την πρόκρισή της στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Ο Μπαπέ στην 100η συμμετοχή του με την Γαλλία σημείωσε το 15ο και 16ο γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας τον Ρονάλντο «το φαινόμενο» (15), «πιάνοντας» τον Μίροσλαβ Κλόζε και μένοντας πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι (18).

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε στο 14’ το σκορ από ασιστ του Ολίσε. Μετά την επιστροφή των παικτών από τη διακοπή για το δεύτερο ημίχρονο, ο Γάλλος σταρ σκόραρε ξανά (54’) από ασίστ του Ντεμπελέ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα είχε σουτ στο δοκάρι με τον Ολίσε. Ο επιθετικός της Μπάγερν ήταν εκείνος που «σέρβιρε»-ξανά-, αυτή τη φορά στον Ντεμπελέ (66΄) για το τελικό 3-0.

Νορβηγία: Δύο γκολ ο Χάαλαντ στη νίκη-πρόκριση με 3-2 επί της Σενεγάλης

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ… ακολουθώντας τα βήματα των Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, σκόραρε με τη σειρά του δύο γκολ και επέτρεψε στη Νορβηγία να πανηγυρίσει απέναντι στην Σενεγάλη (3-2) στο Νιου Τζέρσεϊ, σε αγώνα του 9ου ομίλου και να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32» της διοργάνωσης, για δεύτερη φορά στην ιστορία της (1998 η πρώτη).

Πλέον, θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία στη Βοστώνη (26/6-22:00) για να…. καθοριστεί ποια θα προκριθεί στην πρώτη θέση.

Ερχόμενος από τον πάγκο (13’) ο μπακ της Τορίνο, Χόλγκρεν Πέντερσεν (αντί του Ρίερσεν που τραυματίστηκε), έβαλε (43’) μπροστά στο σκορ (1-0) τη Νορβηγία, με το πρώτο του διεθνές γκολ.

Ο Χάαλαντ διπλασίασε το σκορ (2-0) νωρίς στην επανάληψη (48΄), ο Σαρ μείωσε (2-1), πριν ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στείλει ξανά στο 58’ – από ασίστ του Μπεργκ – τη μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Μεντί (3-1).

Τις αποστάσεις στο τελικό σκορ διαμόρφωσε (3-2) με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στις καθυστετρήσεις (90+3′) ο Ισμαίλα Σαρ.

Αλγερία: Έμεινε ζωντανή με ανατροπή επί της Ιορδανίας (1-2)

Με ασφυκτική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλγερία ανέτρεψε το 1-0 της Ιορδανίας σε 1-2 και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης.

Παρότι έμεινε πίσω στο σκορ χάρη σε γκολ του Ρασντάν (36′) από το πρώτο μέρος, η Αλγερία κατόρθωσε να ανατρέψει το αποτέλεσμα κόντρα στην Ιορδανία, πετυχαίνοντας δύο γκολ από κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε ένα τρίποντο που τη στέλνει σε τελικό πρόκρισης με την Αυστρία.

Ο Βλάντιμιρ Πέκτοβιτς προχώρησε σε αλλαγές με τη σέντρα του β’ μέρους, όμως η ομάδα του άργησε να δημιουργήσει αξιόλογη φάση, μέχρι το 54′ και το δυνατό σουτ του Μάζα που έδιωξε ο Αμπντουλάιλα. Ωστόσο, ο κίπερ της Ιορδανίας δεν είχε απάντηση στο 69‘. Ο Μαχρέζ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπενμπουαλί (μπήκε αλλαγή) ισοφάρισε σε 1-1 με ωραία κεφαλιά.

Η ασφυκτική πίεση των Αφρικανών έφερε εκ νέου αποτέλεσμα, αφού ξανά από εκτέλεση κόρνερ ήρθε η ανατροπή, με τον Γκουίρι να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα των Ιορδανών και να γράφει το τελικό 1-2 με κοντινό τελείωμα στο 82′.

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