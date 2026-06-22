Το είπε και το έκανε: Ο Φουρνιέ έβαψε τα γένια του κόκκινα (Video)

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Σε μία ιδιαίτερα αλλαγή στην εμφάνιση του προχώρησε Εβάν Φουρνιέ.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στον μπαρμπέρη του και τον άφησε να βάψει τα γένια του κόκκινα.
Ο Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ απολαμβάνει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά.
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