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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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22.06.2026 17:27

Το είπε και το έκανε: Ο Φουρνιέ έβαψε τα γένια του κόκκινα (Video)

22.06.2026 17:27
furnier

Σε μία ιδιαίτερα αλλαγή στην εμφάνιση του προχώρησε Εβάν Φουρνιέ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στον μπαρμπέρη του και τον άφησε να βάψει τα γένια του κόκκινα

@mokkaxa

We have a DEAL 🤝🏾 #fournier #olympiacosbc #france #mokkasbarbershop #basketballplayer

♬ πρωτότυπος ήχος – Mokka

Ο Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ απολαμβάνει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά.

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