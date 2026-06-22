Αντετοκούνμπο: Οι Σέλτικς φαβορί να τον αποκτήσουν, συζητούν ανταλλαγή με τον Μπράουν

Τέλος στο θρίλερ με τον επόμενο σταθμό της μπασκετικής καριέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι δίνουν οι Σέλτικς, καθώς φέρονται πρόθυμοι να τον ανταλλάξουν με τον Τζέιλεν Μπράουν.

Οι Μπόστον Σέλτικς φέρονται να θέλουν οπωσδήποτε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχουν βάλει στο τραπέζι ανταλλαγή με τον Τζέιλεν Μπράουν που φαίνεται ότι οδεύει προς τους Μιλγουόκι Μπακς.

Δημοσιογράφοι σε αμερικανικά ΜΜΕ δίνουν αρκετές πιθανότητες για εξελίξεις τις επόμενες ώρες για την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν δηλαδή από το ΝΒΑ Draft.

The Giannis Antetokounmpo Trade Latest (Late Night edition) just went LIVE from @TheSteinLine … after Father's Day Weekend gives way to Monday on the East Coast: https://t.co/sqBIVzCe6a pic.twitter.com/RLWOXDPGR9 — Marc Stein (@TheSteinLine) June 22, 2026

Άλλη μια ομάδα που είναι στα φαβορί είναι και οι Μαϊάμι Χιτ.

Οπότε ο Greek Freak πιθανώς θα καταλήξει είτε στη Βοστόνη είτε στο Mαϊάμι… ίδωμεν προσεχώς ποια αμερικανική μεγαλούπολη θα γίνει του νέο σπίτι του 31χρονου σταρ του NBA.

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