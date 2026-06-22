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22.06.2026 17:06

Αντετοκούνμπο: Οι Σέλτικς φαβορί να τον αποκτήσουν, συζητούν ανταλλαγή με τον Μπράουν

22.06.2026 17:06
antetokoymbo brown – new

Τέλος στο θρίλερ με τον επόμενο σταθμό της μπασκετικής καριέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι δίνουν οι Σέλτικς, καθώς φέρονται πρόθυμοι να τον ανταλλάξουν με τον Τζέιλεν Μπράουν.

Οι Μπόστον Σέλτικς φέρονται να θέλουν οπωσδήποτε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχουν βάλει στο τραπέζι ανταλλαγή με τον Τζέιλεν Μπράουν που φαίνεται ότι οδεύει προς τους Μιλγουόκι Μπακς.

Δημοσιογράφοι σε αμερικανικά ΜΜΕ δίνουν αρκετές πιθανότητες για εξελίξεις τις επόμενες ώρες για την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν δηλαδή από το ΝΒΑ Draft.

Άλλη μια ομάδα που είναι στα φαβορί είναι και οι Μαϊάμι Χιτ.

Οπότε ο Greek Freak πιθανώς θα καταλήξει είτε στη Βοστόνη είτε στο Mαϊάμι… ίδωμεν προσεχώς ποια αμερικανική μεγαλούπολη θα γίνει του νέο σπίτι του 31χρονου σταρ του NBA.

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