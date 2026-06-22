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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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22.06.2026 11:30

Με Αργεντινή και Γαλλία στο Μουντιάλ 2026 οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

22.06.2026 11:30
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Οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και παιχνίδια τένις στη Μαγιόρκα, όπου αγωνίζεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μαγιόρκα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μαγιόρκα

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαγιόρκα

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αυστρία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Ιράκ Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

03:00 ΕΡΤ 1 Νορβηγία – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

06:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιορδανία – Αλγερία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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