Με Αργεντινή και Γαλλία στο Μουντιάλ 2026 οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

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Οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και παιχνίδια τένις στη Μαγιόρκα, όπου αγωνίζεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μαγιόρκα
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μαγιόρκα
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαγιόρκα
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αυστρία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Ιράκ Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
03:00 ΕΡΤ 1 Νορβηγία – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
06:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιορδανία – Αλγερία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
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